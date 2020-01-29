Depremin ardından 5. gün... Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

3 Şubat'ta açılacak okulların 10 Şubat'a Malatya'da Doğanyol, Kale ve Battalgazi'de 10 Şubat'ta açılacak.

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