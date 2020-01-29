29 Ocak 2020 Çarşamba 12:03:51 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 12:08:37
Depremin ardından 5. gün... Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi I İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olayının olmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
3 Şubat'ta açılacak okulların 10 Şubat'a Malatya'da Doğanyol, Kale ve Battalgazi'de 10 Şubat'ta açılacak.
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