19 Ekim 2019 Cumartesi 11:29:15 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:15:21
Bakan Soylu: Bu sabah 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na verilen 5 günlük ara devam ederken bu sabah itibariyle 41 DEAŞ'lı teröristin daha teslim alındığını duyurdu.
çişleri Bakanı Süleyman Soylu YPG’nin serbest bıraktığı 41 DEAŞ’lının daha yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörle mücadele Türkiye'nin her noktasında devam etmektedir. İçeride de dışarıda da kararlılık devam edecektir. Bu sabah itibariyle 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı. Kış operasyonlarına başladık tasfiye etmeden bırakmayız"
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