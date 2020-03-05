İçişleri Bakanı Soylu: Bin tam donanımlı özel harekat polisi, Meriç sınırına gelecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." dedi.

Soylu, Edirne'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bugün helikopterle Pazarkule'ye geldik. Burada 4-5 bin kişilik bir topluluk gördük. Yunanistan'a göçmenlerin geçişiyle ilgili bir engelleme koymuyoruz. Türkiye yaklaşık 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı bir trajediye sessiz kalmadı.

Dünya buna sırtını dönmesine rağmen tüm imkanlarıyla bu soruna sahip çıktık. 18 Mart mutabakatının her maddesine sahip çıktık.

Türkiye'de 4 milyon sığınmacı var, dünyada en çok Türkiye'de var. Bunu Türkiye'nin sırtını sıvazlayarak yapmak mümkün değildir. Avrupa bugüne kadar bunu yapmıştır. Avrupa insani sınavı geçememiştir. Avrupa'nın dezenformasyonla gösterilen süreç bize kendi çıkarlarının insanlıktan öne çıktığını göstermiştir. 1978 model gaz fişeğini sıktılar. Bu şımarıklığı Avrupa teşvikiyle yaptır. Buradan şikayet ediyorum.

Birçok insanı Türkiye'ye itmeye çalıştılar. 4 bin 900'ü yeniden itmeye çalıştılar. En büyük ihlallerden biri budur. Buna kimse ses çıkarmamaktadır. Bu insan hakları ihlaline kimse ses çıkarmamaktadır. FETÖ'cüleri seve seve aldılar. Bu Avrupa'nın ortak kararıdır. Buna en ufak ses çıkarmayanlar bugün sığınma talep edenlere insanlık dışı davranmaktadır. Av tüfeğiyle insanlara saldırmak ne demektir. Yunan makamları yalan üstüne yalan söylüyorlar. Biz geçmek isteyenleri engellemiyoruz. Bizim karakollarımıza gaz sıkıyorlar, biz de mukabele ediyoruz. 1000 özel harekat polisini sınıra getiriyoruz. Geri itmeleri engellemek amacıyla.

İnsanlığa kötü muamele edenlere izin verilmeyecek. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Kızılayımıza İHA'dan bütün STK'larıma teşekkür ediyorum. Gelen insanları silahla, tüfekle karşılamıyoruz. Bu alçaklıktır. Şu anda 4 milyon sığınmacı var, en yüksek seviyede hizmet etmeye çalışıyoruz. Gitmek isteyen gidiyor. Burada doğal bir akım var, aynı şekilde devam etmektedir. İnsanlık hakkına uymayan, Cenevre sözleşmesine uymayan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne uymayan bu tavrı Avrupa görmezden gelmektedir. Bunu kabul etmek, içimize sindirmek mümkün değil.

3,5 milyon insan şu anda İdlib'de ve Türkiye sınırında zor durumda. Orada rejimin insanlık dışı davranış şu demektir, bu kapılar açılır ve herkes Avrupa yolcusu olur. Bu Avrupa'nın duyarsızlıdır. Sizi yönetenler doğruyu söylemiyor. Size yalan söylüyorlar. Bunu görmezden gelip, sorunu Türkiye'nin sırtına yüklüyorlar.

164 kişi hastanelerde yatmaktadır. Sağlık Bakanlığımız da görevini yerine getirmektedir. Bugün burada tüm insaniliğini kendisinde bulunduran STK'lara ve milletimize çok teşekkür ediyorum. Geçen çok rahat bir şekilde geçiyor. Pazarkule'de bir sıkıntı var, orada yoğunluk var. 200 km'lik bir hat var. Oradan geçenleri de helikopterden gördüm. İnsanlar birbirlerine yardımcı oluyorlar. İlla Pazarkule'den girilecek diye bir şey söz konusu değildir. Ege adaların gelişte insani trajedilere sebebiyet vermemek için bir engelleme var. Tüm tedbirlerimizi aldık. Yüzde 100'ünü engelleyemiyoruz.

18 Mart mutabakatı kara sınırını kapsamamaktadır, geçen geçebilme imkanına sahiptir. Bu mutabakat sadece adaları kapsamaktadır.