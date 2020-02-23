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23 Şubat 2020 Pazar 10:54:32 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 12:08:01

İran’daki 5,9’luk deprem Van'ı da vurdu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölü ve yaralı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde ilk belirlemelere göre, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını, enkaz altına kalanların olduğunu duyurdu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi. Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kotur ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem kaydedildi.

Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

12:03: Başkan Erdoğan, Türkiye-İran sınırındaki depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı

12:00: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk deprem sonrası yaptığı açıklamada, "21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu kritik, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor." dedi.

11.50: AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken 18 kişinin de yaralandı. 

11.45: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremde birkaç köy okulunda hasar meydana geldiğini açıkladı.

11.31: İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi. Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti. İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.

BAKAN SOYLU: 7 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

10.55: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.

09.30: Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir." denildi.

08.53: İran-Türkiye sınırında 08.53'te bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen 5.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Salmās kentine 21 kilometre uzaklıkta. Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre Van'ın Saray ilçesi depremin merkez üssüne 27 kilometre mesafede bulunuyor.

Özalp ilçesinin uzaklığı ise 71 kilometre. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise, Türkiye saatine göre 08.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 5.9. Anadolu Ajansı, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde yıkılan evlerin fotoğraflarını servis etti. Demirören Haber Ajansı, depremin Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildiğini bildirildi.

SOYLU'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını, enkaz altına kalanların olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde yapılan Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'nda bu sabah saatlerinde İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesinin etkilendiğini açıkladı. Bakan Soylu, Başkale ilçesindeki köylerde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza İran'ın Hoy kentindeki meydana gelen depremde karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde özellikle yıkıklar söz konusudur. Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz yola çıktılar. AFAD ekiplerimiz şu anda ilgili köylerde ulaştılar. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şu anda enkaz altında olanların olduğu belirtiliyor. 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. 6'sı Özpınar, 1'i de Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığı'nda aldığımız bilgi çerçevesinde İran'ın Hoy kenti için herhangi bir yardım talebi İran tarafından yapılmadı."

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında bölgeye AFAD ve UMKE ekiplerinin sevk edildi bildirildi. Açıklamada, "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir" denildi.

Sarsıntı, Hakkari’nin yanı sıra sınır iller Iğdır ve Ağrı'yı da salladı. Umman Denizi'nden geçip İran'ın güney ve batısını boydan boya kat eden fay hattı, son yıllarda hareketli.

Türkiye içlerine kadar uzanan söz konusu fay hattında 2017'nin sonunda gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 550'den fazla can kaybına yol açmıştı.

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