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25 Ocak 2020 Cumartesi 11:44:04 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 12:12:47

3 bakan açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Elazığ depreminden sonra süregelen bütün gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. 

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'ın merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra 3 bakan kameraların karşısına geçti. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle: 

- Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. 22 vatandaşımız göçük altında. 5 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık. Şu anda bizim elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı.

- Enerji, ulaşım, doğal gaz, altyapı konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Büyün kurum ve kuruluşlarımız Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde hareket ediyor. 

- Gece yemek, battaniye, çadır ihtiyacı daha önce belirlenen bölgelerin tamamından sevk edildi. 6 aşevi Elazığlı hemşehrilerimize sabaha kadar yemek çıkardı. 

- Adıyaman cezaevinin boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda bir karar alındı.

- Arama kurtarma ekipleri bütün profesyonellikleri ile görevinin başındadır. Onlara en büyük yardımımız sessiz olmaktır. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

- 22 vatandaşımızı kaybettik, 18 vatandaşımız yaralı. Şehir hastanemiz başta olmak üzere çalışan personelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet etmiş oldular. 1031 vatandaşımız hastaneye başvurdu. 382 vatandaşımız yaralıydı. Durumu kritik olan herhangi bir hastamız yok. Gece boyunca ameliyat edilen 8 hastamız oldu. Personel sayımıza ve ambulans sayımıza takviyeler yaptık. 4 donanımlı sahra hastanesi kuruluma hazır halde bulunuyor. Şu anda bu hastaneleri kurmaya ihtiyaç yok, ama her ihtimale karşı hazır halde tutuyoruz. Ambulans helikopterlerimiz de hazır olarak bekliyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:  

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