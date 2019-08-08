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08 Ağustos 2019 Perşembe 23:03:41 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 00:19:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki deprem ile ilgili açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'deki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, 6 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Denizli’nin Bozkurt ilçesine gelerek afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Ardından Denizli'deki depremde 59 binada ağır hasar tespit edildiğini ve yaralananlardan şu anda 78'i taburcu olduğunu aynı zamanda 3 vatandaşımız hastanelerde tedavi aldında olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kente havayolu ile geldi. Uçak ile Çardak Havaalanına inen Bakan Soylu ardından kendisini bekleyen protokol üyeleri ile birlikte karayolu ile Bozkurt ilçesinde Denizli Valiliği tarafından kurulan kriz masasına gelerek yetkililerden bilgiler aldı. Bakan Soylu’ya, kriz masasında Vali Hasan Karahan ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri bilgiler verdi. Bakan Soylu ayrıca kendisini bekleyen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 59 binada ağır hasar tespit edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın açıklamasında: "(Denizli'deki deprem) Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular."

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular."

"78 KİŞİ TABURCU OLDU"

Depremden etkilenen 81 kişinin hastanelere başvurduğuna işaret eden Soylu, "Şu anda 78'i taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde." dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE 329 PERSONEL ÇALIŞIYOR"

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun alanda koordine ettiği çalışmalara 14 kurum ve kuruluş katkı veriyor. İyileştirme çalışmaları, 50'si AFAD arama kurtarma personeli olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlardan 329 personelle yürütülüyor.

Bölgedeki vatandaşların barınması için 360'ı AFAD bölgesel lojistik merkezlerinden getirilen 380 aile çadırı kuruldu.

Barınma, beslenme ve yaşam malzemelerinin sevk edildiği bölgeye 26 genel maksat çadırı ulaştırıldı.

VATANDAŞLAR GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRECEK

Geceyi çadırlarda geçirecek vatandaşlara Türk Kızılay tarafından 250 battaniye ve 100 yatak verildi, 20 mutfak seti kullanıma sunuldu.

Bölgenin enerji ihtiyacı için 4 jeneratör kuruldu, 5 ekip alanda görevlendirildi, 22 kişilik teknik ekip hasar tespit analizine başladı.

Sahada koordinasyonun merkezden sağlanması için iki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10 kişilik psikososyal destek ekibi, depremin vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini silmek üzere çalışma yürütüyor.

Bölgede olası hastaneye sevk ve acil müdahale talepleri için 26 ambulans ve 7 UMKE ekibi hazır tutuluyor.

(AA)

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