14 Kasım 2019 Perşembe 18:24:17 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 18:32:39
İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklama
İçişleri Bakanı Soylu; "Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sığınmacı topluluğu çocuklarını yüze 60'ın üzerinde okula gönderemedi. Bizde ilkokullaşma oranı yüzde 96'nın üzerinde" açıklamasında bulundu.
AA
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