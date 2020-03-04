04 Mart 2020 Çarşamba 10:37:37 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:44:55
İçişleri Bakanı Soylu: saat 09.00 Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844
İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.
AA
Ayrıntılar geliyor...
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