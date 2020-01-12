İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın dağlarda 500 adamı ya var ya yok!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız." açıklamasında bulundu

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