12 Ocak 2020 Pazar 14:02:50 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 14:18:44
İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın dağlarda 500 adamı ya var ya yok!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütü PKK'nın dağlarda 500 adamı ya var ya yok" açıklamasında bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız." açıklamasında bulundu
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