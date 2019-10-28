28 Ekim 2019 Pazartesi 10:56:01 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 11:53:26
İçişleri Bakanı Soylu: Öldürülen El - Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Şahin de (Mazlum Kobani) o kadar teröristtir
İçişleri Bakanı Soylu, "Öldürülen El - Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Şahin de (Mazlum Kobani) o kadar teröristtir" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. Bakan Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir" dedi.
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- İçişleri Bakanı Soylu: Öldürülen El - Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Şahin de (Mazlum Kobani) o kadar teröristtir
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