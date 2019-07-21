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21 Temmuz 2019 Pazar 21:33:23 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 21:39:25

İçişleri Bakanı Soylu: Gençlere huzurlu bir ülke bırakmak istiyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, gençlere huzurlu bir ülke bırakmak istediklerini belirterek, "Türkiye, yarına güçlü bir emanet bırakmaya çalışan bir ülke konumuna gelmiştir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" projesinin Van'daki kapanış programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programda yaptığı konuşmada, programın, gençlerin yeniden özlerini keşfetmelerini ve anlamalarını sağlaması açısından önem taşıdığını söyledi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına anlamlı programdan dolayı teşekkür eden Soylu, ülkenin farklı illerinden gelen gençlerin burada oluşturduğu güzel arkadaşlıkları yarınlara taşıyacağını belirtti.

Programa katılan gençlerin buraya gelerek başka dünyaların da olduğunu görme fırsatı bulduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"İnancımız bize bir şey söyler; 'Her insan bir alemdir.' Sizler de yepyeni insanlar, arkadaşlar, gençler gördünüz. Yeni alemler keşfettiniz. Biz 21. asrın başından itibaren bambaşka bir yolculuk yapıyoruz. Dün bize öğretilmeyenler, bir tarafta bırakılanlar, 'Acaba geçmişte neler yapıldı; bu ülkenin, milletin tarihi ve kahramanlıkları nasıldı, biz nasıl bir millettik', bütün bunları bir tarafa bırakmaya çalışanlara karşı buradayız. Kut'ül Amare'yi hangi şekliyle biliyorduk acaba? Çanakkale'de şehitliklerimiz hangi noktaydı? Dün bu coğrafyada yaşananlar, camilerimiz, vakıflarımız, külliyelerimiz, ecdadımızın bize bıraktıklarına ne kadar sahip çıkıyorduk? İpekyolu, Van'da bizim için bir ilçe miydi, yoksa insanlığı buluşturan, bir araya getiren, hem ekonomik hem kültürel hem de bizi tarihi anlamda dünyanın merkezi olmaya iten, medeniyetimizi anlamaya, bulunduğumuz coğrafyanın bizim için ne ifade ettiğini anlamaya, kültürleri birleştirmeye, tarihimize elimizi uzatmaya, kardeşlikleri bir araya getirmeye çalışan bir anlayış mıydı?"

Soylu, gençlere huzurlu bir ülke bırakmak istediklerinin altını çizerek, "Türkiye bugün varlığıyla, ayakta durmasıyla, adımlarını atmasıyla beraber, bunları sadece dünde bırakan değil, yarına, size güçlü bir şekilde emanet etmeye çalışan bir ülke konumuna gelmiştir." ifadesini kullandı.

Ülkenin üzerinde kötü niyet besleyenlere "Durun, biz bugünün milleti değiliz, bizim kardeşliğimiz bugünün kardeşliği değil, binlerce yıldır bu topraklarda ve dünyada en anlamlı kardeşliği anlatmaya çalışıyoruz, biz bunun sahibiyiz" diyen bir kardeşlik Türkiyesini gençlere bırakmak istediklerini vurgulayan Soylu, Van'daki programa katılanların, gördükleri ve kendilerine anlatılanlar sayesinde büyük bir tecrübe ve bilgiyle döneceklerini belirtti.

Erbaş: Kardeşliği yaymak adına çalışacağınıza inanıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da programa destek veren kurumlara teşekkür ederek, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun İslam'ın herkesi kardeş ilan ettiğini hatırlattı.

Tarih boyunca inancını kaybedenlerin varlığını da kaybettiğine tanıklık edildiğini belirten Erbaş, kültürünü kaybedenlerin kimliğini, tarihini kaybedenlerin hafızasını da coğrafyasını da kaybettiğini vurguladı.

Bunun için geleceği inşa edecek gençlerin zihinlerinin bilgiyle, yüreklerinin inançla dolu olması gerektiğini söyleyen Erbaş, gençlere şöyle seslendi:

"En büyük hedefiniz, öğrendiğiniz her bilgiyi, mesleğiniz her ne olursa olsun insanlara faydalı olmak için kullanacaksınız. İnancı sağlam, vatanına, milletine, ezanına, bayrağına bağlı, cesur, öz güveni yüksek ve güzel ahlak sahibi bir nesil olarak yaşadığınız bölgelerde iyiliği, güzelliği, barışı, huzuru ve kardeşliği yaymak adına çalışacağınıza biz canıgönülden inanıyoruz. Her birinizin gözlerine baktığımda dini, vatanı, milleti, devleti için çalışacak Allah'ın razı olacağı güzel işler yapacak azim ve heyecanı o güzel gözlerinde görmek bizleri mutlu ediyor. Cennet vatanımızın farklı köşelerini yakından görmek, ilim irfanla zihin ve gönül dünyamızı aydınlatmak adına katıldığınız bu kamp birçok tecrübeyi ve heyecanı da size yaşatmış oldu."

Kamplara katılan gençlerin farklı şehirleri gezerek kardeşleriyle tanıştığını, yeni arkadaşlıklar edindiğini aktaran Erbaş, gençlerden edindikleri dostlukları devam ettirmelerini istedi.

Erbaş, "Ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz ile ilgili güzel ve umut dolu hayalleriniz olsun. Hep beraber geleceğin daha iyi olması için daha çok çalışalım." dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez de program kapsamında ülkenin farklı bölgelerinden 300 kız ve 300 erkek öğrencinin Van'a geldiğini aktardı.

Programın kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade eden Bilmez, böyle programların ülkenin birlik ve beraberliğine vesile olduğunu söyledi.

Programa, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

AA

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