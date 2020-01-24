İçişleri Bakanı Soylu: Elazığ'da 2, Malatya'da 2 can kaybı var
İçişleri Bakanı Soylu, "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini bildirdi.
Bakan Soylu, "Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da bilgi var." dedi.
AA
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