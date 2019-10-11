İçişleri Bakanı Soylu: Bu coğrafyaya da huzuru, barışı, kardeşliği getiririz

Bakan Soylu, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlasında Jandarma Havacılık Okul Komutanlığının "Pilot ve Teknisyen Temel Kurslarının Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Soylu, Batı medeniyetinin ve bazı çevrelerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da terör örgütüne moral veren, uluslararası kamuoyu sağlamaya, hatta mümkünse lojistik destek vermeye ve Türkiye'yi baskılamaya çalışan tavırlarını sürdürdüğünü ifade etti. Ülkede Türk, Kürt ve diğer etnik gruplardan vatandaşların bin yıldır bir arada yaşadığını belirten Soylu, bu kardeşliği 40 yıldır bir terör örgütünün içinde yok etmeye çalışanların başarısız olduklarını kaydetti.

SOSYAL MEDYA PROVOKASYONLARINA İLK ADIM ATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar sosyal medyada 500'e yakın hesaptan Barış Pınarı Harekatına hakaret eden, ülkemize 'işgalci' nitelemesi yapan, milletimizin birliğine hakaret edenlerle ilgili gerekli tespitleri yaptık, işlemleri yaptık. Arkadaşlarımız 121'ini gözaltına aldı, devam ediyoruz. Dün Akçakale'de sivilleri kimin vurduğunu hep beraber gördük. Barış Pınarı Operasyonunun ilk şehidi, 9 aylık Suriyeli bir bebeğimiz Muhammed oldu. İnancımız odur ki, 11 aylık Bedirhan bebeğimizle, denizden o minnacık cesediyle karaya vuran Aylan bebek hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya bize cevap versin, sivilleri vuran kimmiş? PKK'nın siyasi kolu cevap versin, sivilleri vuran kimmiş?" dedi.

"DÜNYA BİZE CEVAP VERSİN, SİVİLLERİ VURAN KİMMİŞ?"

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: "Birkaç gündür uluslararası kamuoyuna bir şeyler söylüyorlar. Ne dediler? Efendim, Türkiye sivilleri vuracakmış. Dünyaya sesleniyorum, bize laf söyleyenlere sesleniyorum. Dün Akçakale'de sivilleri kimin vurduğunu hep beraber gördük. Barış Pınarı Operasyonunun ilk şehidi, 9 aylık Suriyeli bir bebeğimiz Muhammed oldu. İnancımız odur ki, 11 aylık Bedirhan bebeğimizle, denizden o minnacık cesediyle karaya vuran Aylan bebek hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya bize cevap versin, sivilleri vuran kimmiş? PKK'nın siyasi kolu cevap versin, sivilleri vuran kimmiş? Ben buradan bir başka soru daha sormak istiyorum. Hem içeride hem dünyadaki kafası karışıklara sormak isterim.

Dün Türkiye'ye atılan havan mermileri, bir egemen devletin ordusundan mı atıldı? Bir resmi ordunun havan mermisi mi düştü Akçakale'ye, Ceylanpınar'a, Nusaybin'e? Biz terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz, onlar 'hayır' diyorlar. Peki o zaman kim bunlar? O havanın başında kim vardı? Bu havan mermisini bize hangi devletin resmi ordusu attı, bize onu söylesinler? Bunlar asker değilse, terörist olduğunu da kabul etmiyorsanız, o havan mermisini normal sivil insanlar mı attı?" PKK/PYD-YPG ile mücadele edildiğinde DEAŞ'tan kimin koruyacağına ilişkin tezviratlarda bulunanları eleştiren Soylu, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele edenin kahraman Türk ordusu olduğunu bildirdi.

"Teröristleri tasfiye harekatı" "Biz hiçbir zaman işgal yapmadık. Bunu Meclis'te dile getiren ve milletvekili olduğunu söyleyenler alçaktır. Bu ülkenin hiçbir değerinden nasibini almamış, çukurda insan müsveddeleridir." diyen Soylu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bir terör örgütüne karşı mücadele ederken şurada çocuklarımız geleceğini kanla, gözyaşıyla, ihanetle örmeye çalışanlara müsaade etmeyen bizim kahramanlarımıza 'işgalci' nitelemesi yapanlara, sosyal medyada hangi düşüncenin, hangi kuruluşun olursa olsun tahammül edemeyeceğimizi ve gereğini yerine getireceğimizi bütün milletimizin bilmesini istiyorum. Gereğini yerine getiriyoruz. Şu ana kadar sosyal medyada 500'e yakın hesaptan Barış Pınarı Harekatına hakaret eden, ülkemize 'işgalci' nitelemesi yapan, milletimizin birliğine hakaret edenlerle ilgili gerekli tespitleri yaptık, işlemleri yaptık.

Arkadaşlarımız 121'ini gözaltına aldı, devam ediyoruz. Bunu savaş olarak niteleyenler ihanet içerisindedir. Savaş devletle olur. Bu, ülkenin başına bela açmaya çalışan teröristleri tasfiye harekatıdır. Bu teröristler tasfiye olacaktır." Bu coğrafyayı barış ve kardeşlik coğrafyası haline getirebilecek Türkiye'den başka bir devlet olmadığını vurgulayan Soylu, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını bildirdi. Soylu, bu coğrafyadaki terör örgütleriyle mücadele etmenin boyunlarının borcu olduğunu belirterek PKK/PYD-YPG'nin kendini korumaktan aciz olduğunu söyledi.

"HEPSİNİ BİR KALEMDE SİLER SÜPÜRÜRÜZ"

PKK ile DEAŞ'ın ortak olduğunu ifade eden Soylu, "Hiç kimse merak etmesin. Biz PKK'yı alır, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde siler süpürürüz. Bu coğrafyaya da huzuru, barışı, kardeşliği getiririz." dedi. Türkiye'nin, Suriye'de demografik yapıyı değiştireceğine yönelik iddiaların yalandan ibaret olduğunun altını çizen Soylu, bunu, milyonlarca Suriyeli yerinden eden PKK'nın sözde sözcülerinin söylediğini bildirdi. Soylu, "Elin atına binen, tez iner. Korktukları başlarına gelecektir, terör bu topraklarda bitecektir ve insanlar evlerine dönecektir." ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatında İHA-SİHA'ların katkısı Terörle mücadelede insansız hava araçlarının katkısının önemli olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti: "Zeytin Dalı Harekatında İHA ve SİHA'larımız sayesinde hem sivillere zarar verilmesinin önüne geçtik hem de operasyonlardaki birliklerimizin güvenliğini temin ettik. Harekat boyunca TSK verilerine göre etkisiz hale getirilen terörist sayısının yüzde 28,2'si İHA-SİHA'ların doğrudan ve dolaylı katkısıyla etkisiz hale getirilmiştir."

Daha sonra kursları başarıyla tamamlayan 31 pilot ve 35 teknisyen, diplomalarını aldı, brövelerini taktı.

AA