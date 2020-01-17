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17 Ocak 2020 Cuma 21:56:31 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 21:57:49

İçişleri Bakanı Soylu: Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Siber Operasyon Merkezi hizmete girdi. Açılış sonrası Twitter hesabından konuya ilişkin mesaj yayınlayan Soylu, "Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Siber Operasyon Merkezi hizmete girdi. Açılış sonrası Twitter hesabından konuya ilişkin mesaj yayınlayan Soylu, "Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen Siber Operasyon Merkezi'nin açılışında, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, TBMM İdare Amiri ve AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya yer aldı.

Soylu, Siber Operasyon Merkezi açılışıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum. Yaşasın Türkiye" ifadesine yer verdi.

AA

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