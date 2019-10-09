İçişleri Bakanı Soylu: Bu bir savaş değil, bu bir terörle mücadele

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde" dedi.

Bakan Soylu, "Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok iyi planladığı, şu ana kadar da bütün planlamaları kendi ölçeği içerisinde yürüttüğü bir harekatın içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

AA