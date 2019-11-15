15 Kasım 2019 Cuma 14:51:57 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 14:54:11
İçişleri Bakanı Soylu: 2019'da 299 kadın cinayeti işlendi
Kadın cinayetleri ile ilgili son verilere dayanarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, 2019 yılında 299 kadının cinayeti kurban gittiğini duyurdu.
Kadın cinayetleri ile ilgili son verilere dayanarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, 2019 yılında 299 kadının cinayeti kurban gittiğini duyurdu.
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