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15 Kasım 2019 Cuma 15:07:17 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 15:09:44

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Yazın Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, jandarma ve polis özel harekat timleriyle bir araya geldiği kahvaltıda yaptığı konuşmada, "İnşallah yaza çıktığımızda Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgütün kalmadığı müjdesini hem milletimize, şehitlerimiz ile gazilerimize ve onların yakınlarına, hem de 40 yıldır bu millete muhatap oldukları, maruz kaldıkları bu ıstırapla yüreği yanan milletimizin bütün fertlerine bu müjdeyi vermek inşallah size nasip olacak" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, dün gece saatlerinde Tunceli'ye geldi. Vali Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, jandarma ve polis özel harekat timleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadele büyük başarılar elde edildiğine değinerek, şunları söyledi:

"Amacımız sizlerle birlikte olmak. Canlı olarak göz göze gelerek başarılarınızı birlikte konuşmak. Terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiniz, hepinizin gözlerinden öperim. Tunceli, artık Türkiye'nin en huzurlu kenti oldu. Bu siz kahraman güvenlik güçlerimizin sayesinde oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın selamlarını bizzat sizlere iletmek için buradayız. Başarılarınızı kutluyor, bütün devlet büyüklerimiz. Bugün sizin ulaştığınız kadar başarılı bir noktaya, bugün sizin geldiğiniz kadar güçlü bir noktaya hiç gelememiştik. Terör örgütünü yok etmeye, milletimize, evlatlarımıza 40 yıldır zulmeden bu hainleri, bu alçakları yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık. 40 yıldır bu coğrafyada görev yapan, insanlar hep eziyet çekti. 40 yıldır tayini bu bölgeye çıkan hiçbir kaymakam, hakim, savcının, subayın, astsubayın, uzmanın, polisin, hemşirenin, doktorun, imamın, ebenin ve öğretmenin anaları geceleri rahat uyuyamadı. Herkesin gözü televizyonda, telefonda oldu. Bu hainler, alçaklar, zalimler, bu coğrafyanın güzel insanlarını hiçbirini ayırt etmeden hepsine zulmettiler, eziyet ettiler ve her geçen gün döktükleri kanlarla aramıza daha fazla uçurum girmesini sağlamaya çalıştılar. Nifak tohumlarının daha fazla güçlenmesini sağladılar" dedi.

'BU ÜLKENİN VE VATANDAŞLARININ HAK ETTİĞİ HUZURU SAĞLAYACAĞIZ'

Ülke gündeminden terör belasını çıkaracaklarını ifade eden Ersoy, "Elhamdülillah, zor günler geçirdiğimiz oldu, ama hiçbir zaman ne biz ümidimizi kaybettik, ne de milletimiz devletine olan inancını kaybetti. İnşallah yaza çıktığımızda Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgütün kalmadığı müjdesini hem milletimize, şehitlerimiz ile gazilerimize ve onların yakınlarına, hem de 40 yıldır bu millete muhatap oldukları, maruz kaldıkları bu ıstırapla yüreği yanan milletimizin bütün fertlerine bu müjdeyi vermek inşallah size nasip olacak. Milletimizin destekleri ve hayır dualarıyla, Allah'ın yardımıyla Tunceli dahil her yerde kalıcı huzuru sağlayacağız. Bu ülkenin gündeminden terör belasını çıkarıp, terörü tamamen temizleyip, bu ülkenin ve vatandaşlarının hak ettiği huzuru sağlayacağız" diye konuştu.

ORGENERAL ÇETİN: TERÖRÜ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise terörü Türkiye'nin gündeminde çıkaracaklarını kaydederek, "Ülkemizin her karış toprağı mukaddestir. Ülkemizin her karış toprağı, kan ile sulanmış mukaddes topraklardır. Biz her daim insanlarımız için var olduk. Miletlimiz için varız sonsuza kadar. Anadolu'da doğan güneşin altında var olan bütün insanlarımız bizim için birinci sınıf vatandaştır. Türkiye'nin her karış toprağında, her vatandaşımıza birinci sınıf insan muamelesi yapacağız. Biz halkımızın yanındayız, vatandaşımızın yanındayız, bu bizim görevimiz. Milletimizin destekleri ve hayır dualarıyla, Allah'ın yardımıyla Tunceli dahil, Türkiye'nin her karışında her yerde kalıcı huzuru sağlayacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Bu ülkenin gündeminden terör belasını çıkarıp, terörü tamamen temizleyip, bu ülkenin ve vatandaşlarının hak ettiği huzuru sağlayacağız. Siz kahraman güvenlik güçlerimizin şimdiye kadar kazandığı başarıları bundan sonrada sürdüreceğinizden eminim. Terör bu ülkenin gündeminde kısa sürede tamamen çıkacaktır. Allaha emanet olun" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Arif Çetin, buradan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve Vali Tuncay Sonel'i makamlarında ziyaret etti. Ersoy ve Orgeneral Çetin, valilikte basına kapalı olarak Tunceli'deki terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi aldı. Buradaki toplantıya; Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de katıldı. Valilikteki toplantı sonrası Ersoy ve Çetin, İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret edip, kentten ayrıldı.

(DHA)

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