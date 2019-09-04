04 Eylül 2019 Çarşamba 13:16:28 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:17:11
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Suriye'den gelebilecek yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "(Suriye'den) Yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız, ilgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir." dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Suriye'den gelebilecek yeni bir göç dalgasını sınır ötesinde karşılayacaklarını belirten Çataklı, "İlgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir." dedi.
(AA)
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