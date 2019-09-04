İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey olmak üzere 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bugün Ankara'da basın toplantısı düzenledi.
Sözcü Çataklı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey olmak üzere 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Çataklı, Suriye'nin İdlib bölgesindenn kaçanların Türkiye sınırına dayanması hakkında "Yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız, ilgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir" ifadesini kullandı.
Bin 305 Suriyeli'nin İstanbul'dan ülkelerine döndüğünü de belirten Çataklı, "Yılbaşından bu yana İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine ulaştı" dedi.
Kaynak: DHA
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- İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildi
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