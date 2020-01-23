23 Ocak 2020 Perşembe 13:14:23 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 13:54:26
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Belarus uyruklu iki teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu. Böylece sınır dışı edilen terörist sayısı 195 oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda, Belarus vatandaşı 2 YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.
11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 195 olduğu belirtildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT