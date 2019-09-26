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26 Eylül 2019 Perşembe 13:14:18 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 13:15:21

İbrahim İrdem: Bekçilerle suç oranı geriliyor

Bekçilerin sokaklarda görünürlülüğünün artmasıyla suç oranlarında ciddi bir düşüş olduğu bildirildi.

Polis Akademileri Başkanlığı Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı İbrahim İrdem, "Bekçinin sokaklarda görünürlülüğünün artmasıyla suç oranlarında ciddi bir düşüş olduğunu söylememiz mümkün." dedi.

Merter Polisevi'nde düzenlenen ve Avrupa Polis Akademileri Birliği faaliyetleri kapsamında düzenlenen "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik" çalıştayına katılan İrdem, AA muhabirine bekçiliğin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bekçilerin Türk tarihinin en eski dönemlerine dayandığını kaydeden İrdem, bekçiliğin polisin görünürlülüğünün artması ve suç potansiyeli taşıyan kişilerin yakalanması ile etkisiz hale getirilmesi bağlamında önem taşıdığını anlattı.

Hem Türkiye, hem de dünyada destekleyici polislik mekanizmasının değişim ve dönüşüm geçirdiğini belirten İrdem, "Bugün baktığımızda halk bekçilere nostaljik bir duygu çerçevesinde yaklaşıyor. Çünkü sokaktaki halka sorduğumuzda geçmişlerini hatırladıklarını söylüyorlar. Bekçinin düdük sesiyle birlikte kendilerini daha güvende hissettiklerini söylüyorlar." dedi.

İrdem, şunları kaydetti:

"Suç ve bekçi arasındaki ilişkiye baktığımızda da negatif bir korelasyon olduğunu söylememiz mümkün. Bekçinin sayısının, sokaklarda görünürlülüğünün artmasıyla birlikte suç oranlarında özellikle maddi menfaate temin amacına yönelik olarak otodan hırsızlık, açık yerlerden hırsızlık ve kapkaç gibi suçlardan da ciddi bir düşüş olduğunu söylememiz mümkün. Polisler bekçiyle birlikte gittikleri olaylarda bekçilerin de desteğini alarak suçla mücadeleyi daha etkin kıldıklarını dile getiriyorlar. Kadınlar da bekçilerle güvenliklerinin daha da arttığını beyan ediyor."

(AA)

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