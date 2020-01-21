  • Bist 100
    122620
  • Dolar
    5,9311
  • Euro
    6,5831
  • Altın
    296,4730
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge son haberler burada 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge son haberler burada
Moses Inter'e imza atmak için Milano'ya gitti Moses Inter'e imza atmak için Milano'ya gitti
İlker Başbuğ'un göreve gelişini ve MİT'in gizli işlerini FETÖ'ye Enver Altaylı uçurmuş İlker Başbuğ'un göreve gelişini ve MİT'in gizli işlerini FETÖ'ye Enver Altaylı uçurmuş
Netflix Neymar belgeseli için çekimlere başladı Netflix Neymar belgeseli için çekimlere başladı
Ocak tediye ne zaman yatacak? 2020 tediye ödemeleri ne zaman yatar? Ocak tediye ne zaman yatacak? 2020 tediye ödemeleri ne zaman yatar?
KDV oranının yüzde 1'e inmesiyle yumurta üreticisi nefes aldı KDV oranının yüzde 1'e inmesiyle yumurta üreticisi nefes aldı
Lemina ve Ömer Şişmanoğlu için gazetecileri darp etti iddiası Lemina ve Ömer Şişmanoğlu için gazetecileri darp etti iddiası
Bangladeş'te doğan üçüzlere Recep, Tayyip, Erdoğan isimleri verildi! Bangladeş'te doğan üçüzlere Recep, Tayyip, Erdoğan isimleri verildi!
Roman Neustadter Türkiye'yi öve öve bitiremedi Roman Neustadter Türkiye'yi öve öve bitiremedi
Ukrayna'dan döndü ölüme saptı! Ukrayna'dan döndü ölüme saptı!
İBB'nin Kayaşehir'de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi’ne ulaşacak yol inşaatlarını durduğu ortaya çıktı İBB'nin Kayaşehir'de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi’ne ulaşacak yol inşaatlarını durduğu ortaya çıktı
Başkan Erdoğan G.Saray-Denizli maçını takip ederken görüntülendi Başkan Erdoğan G.Saray-Denizli maçını takip ederken görüntülendi
3 yıl önce bayiden sıfır aldı! Kazalı çıktı! 3 yıl önce bayiden sıfır aldı! Kazalı çıktı!
Londra polisine başvuru: Sisi’yi tutuklayın Londra polisine başvuru: Sisi’yi tutuklayın
Ekrem İmamoğlu kadrosunun birden fazla işten geliri olduğu ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu kadrosunun birden fazla işten geliri olduğu ortaya çıktı
21 Ocak altın fiyatları fırladı! Kapalıçarşı çeyrek altın ve gram altın kritik seviyede! 21 Ocak altın fiyatları fırladı! Kapalıçarşı çeyrek altın ve gram altın kritik seviyede!
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Başkan Erdoğan: Hafter yine kaçtı Başkan Erdoğan: Hafter yine kaçtı
Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP, İYİ Parti ve HDP rant peşinde! Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP, İYİ Parti ve HDP rant peşinde!
Trump'ın avukatları Senatoya çağrı yaptı! "Başkan'ı hızlıca aklayın" Trump'ın avukatları Senatoya çağrı yaptı! "Başkan'ı hızlıca aklayın"
Başkan Erdoğan gittiği ülkelere Türkçe sevdası aşılıyor Başkan Erdoğan gittiği ülkelere Türkçe sevdası aşılıyor
Diyarbakır'da 4 yıl önce Beşiktaş'ta kullanılan patlayıcılardan bulundu Diyarbakır'da 4 yıl önce Beşiktaş'ta kullanılan patlayıcılardan bulundu
Samsun'da evinde yakılarak öldürülen 79 yaşındaki kadının katil zanlısı Bursa'da yakalandı Samsun'da evinde yakılarak öldürülen 79 yaşındaki kadının katil zanlısı Bursa'da yakalandı
Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için saat verdi! 21 Ocak bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için saat verdi! 21 Ocak bugün hava durumu nasıl olacak?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ocak 2020 Salı 09:14:49 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 09:18:58

İBB'nin Kayaşehir'de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi’ne ulaşacak yol inşaatlarını durduğu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun "Merkezi hükümet bana yardım etmeli, birlikte büyük projeleri bitirmeliyiz" şeklinde açıklamalar yapmasına rağmen Kayaşehir'de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi’ne ulaşacak yol inşaatlarını durduğu ortaya çık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Merkezi hükümet bana yardım etmeli, birlikte büyük projeleri bitirmeliyiz” şeklinde açıklamalar yapmasına rağmen tamamlandığında İstanbul’un en büyük hastanesi olacak olan Başakşehir Devlet Hastanesi’nin yol inşaatlarını durdurduğu ortaya çıktı.

İHA'daki haberde katıldığı bir Televizyon programında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, “Haziran ayında Başakşehir İlçesinde bulunan Kayaşehir’de yaptığımız hastaneyi açacağız; ancak mevcut İBB yönetimi önceki yönetim tarafından projendirilen hastane çevresinde bulunan yol inşaatlarını durdurdu” açıklamasında bulunmuştu. İnşaatı tamamen duran ve bu nedenle Başakşehir ve Kayaşehir halkını tamamen çileye mahkum eden yol inşaatları havadan görüntülendi. Yol inşaatı nedeniyle kapatılan yollara alternatif bulunmadığını söyleyen vatandaşlar hastane açıldığında ise yaşanacak keşmekeşi tahmin dahi edemediklerini dile getirdiler. Bu arada yolun yapılması planlanan güzergahta çalışma olmadığı için toprak kayması meydana gelmesi bölgeyi iyice içinden çıkılmaz bir çözümsüzlüğe itti. Toprak kaymasının meydana geldiği alanlar ve duran yol çalışmaları bölgedeki keşmekeşi gözler önüne serdi.

"ARAÇLARI OLMAYANLAR KARŞI TARAFA GEÇEMİYOR"

Konuyla ilgili olarak bölgede gayrimenkul danışmanlığı yapan Fuat Kesim “ Kayaşehir bölgesinde yapılan yatırımlar bizi oldukça mutlu ediyor. Ancak bu yatırımlar yapılırken kullandığımız alternatif yolumuz kapatıldı. 3 yıldır o yolumuz kapalı. Bunun yüzünden fazladan 7-8 kilometre yol kat ediyoruz, ulaşımımız oldukça zor. Şehrin merkezi olan 1. ve 2. etaba ulaşamıyoruz. Araçları olmayanlar karşı tarafa geçemiyorlar dolmuşlar yolu çok uzatıyor, bu yüzden mağdur durumdayız” ifadelerini kullandı.

İş hayatını 5 yıldır Başakşehir’de yürüttüğünü söyleyen Ayet Aydın ise “Bahçetepe yerleşim yerinin yeni kapısının önünde indiriyorlardı yol açık olduğu zaman. Şimdi yol yapılsa bizim için daha iyi olur hayatımız kolaylaşır. Yolu kapattıklarından sonra başka bir yerde toplu taşımadan inen yaşlı bir amca ile 16 yaşındaki genç öldü. Yolun karşısından geçerken hem insanların hem hayvanların canı tehlikede. Bunun için bir an önce çözüm bulmalarını diliyoruz. Belediyeden  çalışan arkadaşlarımıza sürekli bu sıkıntılarımızı söylüyoruz” dedi.

"VATANDAŞ SIKINTI ÇEKSİN DİYE YAPMIYORLAR"

Başakşehir’de esnaflık yapan İrfan Koç ise, ”O yolun yapılmadığını biliyorum. Geçen gün bende karşı tarafa Cuma namazını kılmak için geçtiğimde dolaşarak baya bir sıkıntı yaşadım. Yolun bir an önce yapılıp kullanıma açılmasını isterim. Engel teşkil ediyor bu yolun yapılmaması. Bence vatandaş sıkıntı çeksin diye yapmıyorlar” diye konuştu.

Kapatılan yolların tamamlanmaması kendilerine büyük çile kaynağı olduğunu dile getiren Gayrimenkul danışmanlığı yapan Hasan Hüseyin Kafalı, “ Hastane inşaatı sebebi ile kapatılan bu yoldan dolayı çok mustaribiz. 200 metrelik bir yerden gitmektense 4-5 kilometrelik bir yol kat ediyoruz, çamurun toprağın içinde arabamız kayıyor.  Bu ara yolun yapılması çok uzun sürdü. Bu zamana kadar çoktan bu yolu yapmaları gerekiyordu. Bizim için büyük çile, burada oturan binlerce insan bu konudan mağdur” ifadelerini kullandı.

Yolun yapılmadığı için çevrede oturan vatandaşların büyük sıkıntı çektiğini vurgulayan Ahmet Saat, “ Buradaki insanlara bu kadar çile yaptırmasalardı. Ben daha önceleri 2. etapta oturuyordum yol açık olduğu zaman kavşağın oradan minibüsler geçiyordu tabi böylece işe daha hızlı gidip geliyorduk” diye konuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ