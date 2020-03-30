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30 Mart 2020 Pazartesi 17:51:12 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 18:10:58

İBB'den şaşırtan yardım kolisi! 90 liraya mal olan paket için 150 TL istediler!

İstanbulluları kalabalık toplu taşımaya mahkum eden Ekrem İmamoğlu’nun yeni uygulaması ise vatandaşları vatandaşları şaşırttı. Bir çok belediyenin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıttığı, İstanbul’da ise valiliğin dağıttığı gıda paketlerini parayla satan İBB bu kampanyaya diğer CHP’li belediyeleri de davet etti. Ekrem İmamoğlu’nun 150 TL istediği paketin ise sıradan bir markette 90 liraya mal olduğu görüldü.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye tüm dünyada olduğu gibi birçok tedbir alırken vatandaşların evlerinde kalması, dışarı çıkmak zorunda kalanların ise sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami özen göstermesi hususunda bir çok çalışma yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise insanların dışarı çıkmamalarını bahane göstererek geçen hafta toplu taşıma seferlerini azaltma kararı aldı ve koronavirüs önleminden daha çok tasarruf tedbiri gibi görünen bu uygulama nedeniyle vatandaşlar kalabalık otobüs, metro ve metrobüslere binmek zorunda kaldı. İBB’nin koronavirüsle mücadele etmek için aldığını iddia ettiği karar, salgının yayılmasına davetiye çıkarırken insanların sosyal mesafeyi koruyamadan bindiği araçların görüntüleri büyük tepki çekti.

Türkiye genelinde bir çok belediye ihtiyaç sahibi ve evden çıkamayan vatandaşlara ücretsiz gıda paketleri gönderirken Ekrem İmamoğlu’nun duyurusunu yaptığı kampanya ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti paralı olarak yapacağını duyurdu. Yapılan paylaşımda “Bu zorlu günlerde mücadelemize destek olun. Yardım paketlerimizden alarak, ihtiyaç sahipleriyle dayanışmamıza katkıda bulunun” ifadeleri kullanan İmamoğlu, belediyenin vermesi beklenen hizmeti pazarlayarak İBB’yi bir yardım kurumu yerine koydu.

İBB'Yİ TÜRKİYE'NİN EN PAHALI MARKETİ HALİNE GETİRDİ

1 litrelik Ayçiçek yağı, 3 paket makarna, 1 kg bulgur, 1 kg nohut, 1 kg mercimek, 48’lik demlik poşet çay, bisküvi, helva, gofret, 1 kavanoz salça, 500 gram zeytin, 1 kilo un, tuz ve şekerden oluşan paket için 150 TL isteyen Ekrem İmamoğlu İBB’yi Türkiye’nin en pahalı marketi haline getirdi. Çünkü aynı liste internet üzerinde alışveriş yapılan sıradan bir online markette çok daha ucuza geliyordu.

Vatandaşların internette farklı sitelerde aynı ürünler için oluşturduğu sepetler 90-120 TL arasına gelirken, bedava yapması gereken hizmeti parayla veren, bunu da makul bir fiyat yerine piyasa fiyatlarının yüzde 60 üzerinde yapan İBB’nin bu skandal kampanyası büyük tepki çekti. İnsanlar İBB ve Ekrem İmamoğlu’nun ülkedeki koronavirüs tehdidini kullanarak salgın ticareti yaptığını söyleyerek tepkilerini dile getirdi.

İstanbul’da valiliğin bu kampanyayı yaptığını hatırlatan vatandaşlar, İBB’nin neden ticari kaygı giderek böyle bir kampanya başlattığını ise anlamadıklarını ifade etti.











Haber7

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