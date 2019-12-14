İBB'den mezar yerlerine zam

İBB’nin hazırladığı 2020 fiyat tarifelerine göre, tabutlu defin ücreti 300 TL’den 350 TL’ye yükseltildi. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe’nin içinde bulunduğu birinci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL’den 34 bin TL’ye; ikinci grupta yer alan İçerenköy, Pendik, Sütlüce, Hasdal gibi ilçelerdeki boş mezarlık bedeli 12 bin TL’den 14 bin TL’ye yükseldi. 3. grupta yer alan ilçelerdeki ek mezarlık fiyatları ise 4 bin 500 TL oldu.