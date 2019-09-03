Ekrem İmamoğlu ödüllü işçiyi de işten çıkardı! İSPARK eski çalışanı Metin Karadeniz
23 Haziran yerel seçimlerinin ardından CHP'nin kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımı başladı. İBB'nin iştirak şirketlerinden çıkarılan işçiler arasına her geçen gün yenileri ekleniyor. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Seçimden önce işe alınmışlar" dediği o işçilerden biri olan İSPARK eski çalışanı Metin Karadeniz. Geçtiğimiz yıl Beyoğlu Belediyesinde temizlik işçisi iken içi dolar dolu cüzdanı polise teslim etmesiyle herkesin takdirini kazanan Karadeniz, bu davranışının ödülü olarak İSPARK'a atanmıştı.
İşten çıkarılan işçiler arasında yer alan Metin Karadeniz'in geçen yıl İstiklal Caddesi'nde temizlik yaparken içinde bin 700 dolar bulunan cüzdanı teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesi'nden İSPARK'a ataması yapılarak ödüllendirildiği ortaya çıktı.
YENİ İŞÇİ' DENİLEREK ÇIKARILDI
Ocak ayında İSPARK'a geçen Karadeniz'in yeni işçi statüsünde değerlendirilerek işten atıldığı belirtiliyor. Eyleme kardeşi ve yeğeni ile gelen Karadeniz bir an önce işine dönmek istiyor.
"SABAH AKŞAM BURADAYIZ"
Karadeniz, "İşimizi geri alana kadar bütün arkadaşlarla beraber sabah akşam buradayız. Haksız yere işten çıkarıldık. Bankamatik işçisi değiliz. Biz haksız yere işten çıkarıldık. Hakkımızı istiyoruz. İmamoğlu'nu ve devlet büyüklerimizi göreve davet ediyoruz" diye konuştu.
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