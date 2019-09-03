İBB'de protestoların 6. günü

CHP’li belediye başkanının İBB’den 1310 kişiyi kapının önüne koymasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Hak İş Başkanı Arslan da Saraçhane’de toplanan emekçilere destek verdi.

Saraçhane’deki İBB binası önünde toplanan işten çıkarılan işçiler, düdük çalarak “İstanbul işçisi yalnız değildir”, “İşçiyiz haklıyız, kazanacağız”, “İşçi-sendika omuz omuza”, “Hepimiz işçiyiz, ATM’ci değiliz”, “İşçiler burada namus sözü nerede” sloganları attı. Ayrıca, işçilerin “Emeğe uzanan eller kırılsın”, “İstanbul işçisi yalnız değildir” yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

PEŞ PEŞE ZOR SORULAR

Arslan da işten çıkarılan işçilere destek olmak amacıyla Saraçhane’deki belediye binasının önüne geldi. Arslan, İSPARK, İstanbul Güvenlik, İSPER, Boğaziçi, İSFALT, İSTAÇ, Medya AŞ ve BELTUR başta olmak üzere belediyeye bağlı 18 şirketten 1310 kişinin iş akitlerinin feshedildiğinin, 29 Ağustos’ta mesaj aracılığıyla duyurulduğunu dile getirdi. Arslan, “Bin 310 arkadaşımız, işe alınırken hangi hukuksuzluklar ortaya çıktı da bu arkadaşlarımızın iş akitleri feshediliyor? Bu arkadaşlarımız hakkında hangi disiplin soruşturması yapıldı da, bu arkadaşlarımızın iş akdi feshediliyor? Bu arkadaşlarımızın hangileri işe gelmemiş, verilen işi yapmamış, işyerlerinde huzursuzluk çıkarmış, bir siyasal mücadelenin bayraktarlığını yapmış? Bunlar tespit edildi de mi bu arkadaşlar çıkarıldılar” dedi.

AMAÇ ÇİLE ÇEKTİRMEK

Arslan, “Umarım İmamoğlu bizim feryadımızı duymuştur. Bizim feryadımızı duyarsanız, İstanbul kazanır, Büyükşehir kazanır, siz de kazanırsınız. Geliniz, herkesin kazandığı bir yolu tercih edelim. Eğer kazanmak değil de İstanbul’a çile çektirmekse amacınız, ne yazık ki bunun da gereğini gerekirse yaparız” dedi.

VATANDAŞLARLA DALGA GEÇTİ

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından zamlarla göreve başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; taksi, dolmuş, vapur ücretlerine yapılan zamların ardından İSPARK’a ve İSBİKE’ye de büyük zam yaptı. İstanbul’dan daha çok başka şehirlerde bulunan İmamoğlu’nun zam kararlarına vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından vatandaşlarla alay edercesine açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Bu zam değil. Finansal düzenlemeyle ilgili bir çalışma” ifadelerini kullandı.