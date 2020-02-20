İBB'de 'Müfettiş atama' krizi! Hanife Çelik'in ataması davalık oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin daha önce müfettişlik yapmayan, iç denetçilik kadrosundan emekli olan bir personeli açıktan müfettiş kadrosuna ataması davalık oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce müfettişlik yapmamış olan, iç denetçilikten emekli olmuş bir personeli, açıktan müfettiş olarak atamıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin "Müfettiliğe geçiş" başlıklı 25. maddesinin 2. fıkrasında "Müfettiş yardımcılığında geçen süre dahil olmak üzere, en az 4 yıllık müfettişlik hizmeti bulunan, Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri müfettişleri, Büyükşehir Belediye Müfettişleri ile belediye müfettişleri Teftiş Kurulu Müfettişliğine naklen atanabilir" hükmü yer almaktadır.
Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği (MUFETDER) Büyükşehir müfettişliği kariyer yapısını bozan bu atamanın iptali için dava açtı.
İşte dava dilekçesi:
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