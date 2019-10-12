İBB'de kayırmacılık tam gaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden önce “İBB’de kayırmacılık sona erecek” demişti. Ancak İmamoğlu, göreve geldiği günden itibaren kendi yandaşlarını önemli makamlara atayarak tepki çekmeye devam ediyor.

KIYIMIN BAŞLADIĞI YER

Seçimden sonra İBB’nin şirketlerinden ilk personel çıkarma, Medya A.Ş'de oldu. Çok sayıda çalışanın, İnsan Kaynakları tarafından aranarak işlerine son verildi. Son olarak, İBB’nin şirketlerinden Medya A.Ş.'ye yapılan üst düzey bir atama tartışmalara neden oldu. Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic. A.Ş.'ye, 7 Ağustos'ta yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atanan Ethem Pişkin’in eşi Ayşe Mısra Pişkin, belediyenin bir diğer şirketi Medya A.Ş.'ye, İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Yapılan bu atamanın ardından vatandaşlar İmamoğlu’nu topa tuttu. Belediyeyi telefon yağmuruna tutan vatandaşlar, büyükşehirde kadro şişkinliği olduğu yönündeki açıklamalara rağmen İBB yönetiminin yakın kişileri müdürlüğe getirmesine tepki gösterdi. İmamoğlu göreve başlamasının ardından; işçi kıyımı, adam kayırma, 3 maaş ikramiye, CHP teşkilatlarından CV gönderimiyle torpil gibi birçok skandala imza attı.