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29 Ağustos 2019 Perşembe 22:10:22 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:44:58

İBB'de işten çıkarılan bir grup işçi isyan etti! CHP'li İmamoğlu'na sözlerini hatırlattılar

Seçimlerden önce oy kaygısıyla işçilere dokunmayacağız diyen CHP'li belediye başkanları koltuğu oturduktan sonra vaatler yalan oldu! Haklarını arayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışırken işten çıkarılan bir grup işçi belediye önünde beklemeye devam ediyor. İşçiler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi çıkarımı yapılmayacağı yönündeki sözlerini hatırlattı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğa oturur oturmaz işçinin ekmeğine göz dikti. 2017'de Ankara'dan sözde 'Adalet Yürüyüşü'ne başlayan ve Maltepe'de sonlandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi oy almak için ‘kimse işten çıkarılmayacak’ diye verdiği namus sözünü çok çabuk unuttu. İBB'de işten çıkarılan bir grup işçi ellerinde Türk bayraklarıyla belediye önünde "Hak, hukuk, adalet" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Eski İspark çalışanı Mehmet Coşkun, yaptığı açıklamada, işlerine birer SMS mesajıyla son verildiğini belirterek, bunu kendilerine yapılmış bir hakaret olarak gördüklerini söyledi.

İBB iştiraklerinden çıkarılan işçiler olarak haksızlığa uğradıklarını belirten Coşkun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi çıkarımı yapılmayacağı yönündeki sözlerini hatırlattı.

Okulların açılacağı günlerde bir anda işten çıkarılmalarının kendilerini çok zor durumda bıraktığını aktaran Coşkun, hakları iade edilene kadar İBB önündeki bekleyişlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Coşkun, haklı olan ekmek davaları için toplandıklarını belirterek, "Amacımız burada toplanırken herhangi bir toplumsal olaya sebebiyet vermek asla değil. Ellerimizden alınan ekmek paralarımız, işlerimiz bizlere geri verilene kadar burayı terk etmeyeceğiz." diye konuştu.

AA

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