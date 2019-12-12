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12 Aralık 2019 Perşembe 16:02:58 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 16:16:07

İBB'de dev vurgun! Yeni yılda CHP yandaşı sanatçılar için 50 milyonluk bütçe ayrıldı

Bütçe bulamıyoruz diyerek yabancı bankalara kredi başvurusunda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni yılda CHP sanatçıları için 50 milyon liralık bütçe ayırdığı ortaya çıktı. İstanbul'da 'Temel Atmama Töreni' düzenleyen İmamoğlu'nun, İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü tarafından açılan ihale ile "Kültür Etkinlikleri" adı altında konser ve eğlence organizasyonlarına 52 milyon TL para akıtacağı ortaya çıktı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2020 yılında, yandaş sanatçılar için 50 milyon TL bütçe ayırdığı ortaya çıktı

"İSRAF VAR" DİYEREK BÜYÜK PROJELERİ DURDURDU

Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini de 'israf var' diyerek iptal eden ve 'Temel Atmama Töreni' düzenleyen İmamoğu, yaptığı konuşmasında, "Prensip olarak büyük çaplı projelerin, ihalelerin süreçlerini bir süreliğine dondurma kararı aldıklarını, bu kapsamda projeyi inceleyeceklerini ifade etti. Projenin yapılması planlanan 136 bin metrekarelik alanın 75 bin metrekaresinin yeşil alan olduğunu bildiren İmamoğlu, "Tümüyle baktığınızda ki sağlığın parası bedeli ya da çevreye vereceği zararın bedeli ölçülmez, onu kenara koyuyoruz. Aslında burada 1.5 milyarlık kamusal zararı arkadaşlarım engellemiş oldular" ifadelerini kullandı.

KONSERE GELİNCE "İSRAF" YOK! 52 MİLYON TL AKITILACAK

İsraf algısıyla vatandaşa hizmet getirecek projeleri engelleyen CHP'li İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü tarafından açılan ihale ile "Kültür Etkinlikleri" adı altında konser ve eğlence organizasyonlarına 52 milyon TL para akıtacağı ortaya çıktı.

TEK KONSER 400 BİN TL

İmamoğlu, İstanbulluların hizmeti için harcanması gereken milyonlarca lirayı yandaş sanatçılara dağıtmak için kesenin ağzını açtı. Konserler için 50 milyon lira bütçe ayrıldı.

2020 yılında bir dizi konser düzenleme kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 16 milyon İstanbullu'nun cebinden milyonlarca lirayı yandaşlara akıtacak bir ihale şartnamesi hazırladı. Şartnameye göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belirleyeceği talihli(!) sanatçılara konser başına, 400 bin liraya varan ödeme yapılacak.

13 BİN KİŞİLİK KOKTEYL

En talihli sanatçı, 5 konser karşılığı 2 milyon lira alacak. 13 bin kişilik alkollü kokteyl de verecek olan İBB'nin bir yılda konser için ayırdığı toplam bütçe, ek maliyetlerle 50 milyon lirayı aşıyor.

İsraf iddiasıyla binlerce işçinin ekmeğiyle oynayan, kent için kritik öneme sahip ihaleleri iptal eden İBB yönetiminin, eğlenceye ayırdığı dev kaynak tepkilere neden oldu.

KİM BU SANATÇILAR?

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla hazırlanan ihale şartnamesi, başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak bilgiler içeriyor. Konser bütçesinde, bazı sanatçılar için dev kaynak ayrılması dikkat çekti. Planlanan 5 konser için 2 milyon Türk Lirası ödenecek. 6 konser için bir milyon 800 bin, 13 konser için 2 milyon 600 bin lira ödenecek. Bütçeden en büyük payı alacak talihli sanatçıların kim olduğu merak konusu oldu. Belediye kulislerinde, göreve gelmeden önce ve sonra israf lafını ağzından düşürmeyen İmamoğlu'nun, seçim sürecinde kendisine destek veren sanatçılara milyonlarca lirayı peşkeş çekeceği iddia ediliyor.

(Sabah)

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