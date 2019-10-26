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26 Ekim 2019 Cumartesi 16:41:17 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:42:19

İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Beyoğlu Kulaksız’da bulunan arsayı satışa çıkarmasına semt sakinleri tepki gösterdi. Semt sakinlerinin bitişiğindeki Ayhan Kocaman Parkı’na dahil edilmesini istediği yaklaşık 200 metrekarelik arsa için İBB, bir milyon TL muhammen bedel belirledi. İBB, yeşil alan, park ve deprem toplanma alanlarının tartışma konusu olduğu bir zamanda, Beyoğlu Kulaksız’da bulunan, Ayhan Kocaman Parkı bitişiğindeki parseli satış listesine koydu. İhale Encümeni’nin ilanına göre, mülkiyeti İBB’ye ait Beyoğlu, Kadımehmet Mahallesi, 1421 ada, 50 parselde bulunan, 200,84 metrekarelik arsa, 6 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek ihale ile satılacak.

Mesken Müdürlüğü tarafından satış listesine konan, üzerinde gecekondu niteliğinde tek katlı bir yapı bulunan arsa için İBB, bir milyon 4 bin 200 TL muhammen bedel belirledi. İhaleye katılmak için ise 30 bin 126 TL geçici teminat yatırmak gerekiyor. Arsa, yürürlükteki imar planlarına göre konut+ticaret alanında kalıyor. Çarpık yapılaşmanın ve betonlaşmanın yoğun olduğu bölgede, 5- 6 katlı yapılar mevcut.

VATANDAŞ PARKA KATILSIN İSTİYOR

Semt sakinleri arsanın, yanındaki Ayhan Kocaman Parkı'na dahil edilmesini istedi. Semt sakinlerinden Tuğçe Uzun, "Park büyürse çok da avantajlı yer olabilir burası. Çocuklar gelir, burada eğlenir. Çünkü dışarıda normalde çocukları sokağa bırakıyorlar. Sokakta gezmektense buraya çocuklarını getirebilirler” dedi.

Zeynep Başsarı ise, gecekonduda oturanlar için sıkıntı olmayacaksa parka dahil edilmesinin güzel alacağını söyledi. Başsarı, “Parkın geniş olması güzel bir şey. Parkın büyümesini tabii ki çocuğum için, her çocuk için isterim. Bu çevrede fazla park yok. Çok fazla bina var" diye konuştu.

Parkta oynayan çocuklar da parkın büyütülmesinin güzel olacağını söyledi.

EVDE OTURAN FİYATI YÜKSEK BULDU

Uzun yıllardır evde oturan Mustafa Şen’in oğlu Ramiz Erdem Şen, arsanın kendisine satılması için İBB’ye başvurduğunu söyledi. Uzun yıllardır evde oturdukları için mülkiyetin kendilerine geçmesi gerektiğini savunan Erdem Şen, İBB’ye 200 bin TL’ye yakın para ödediklerini iddia etti. İBB’nin belirlediği muhammen bedeli çok yüksek bulan Şen, evde oturdukları için kendilerine bir indirim yapılacağı sözü verildiğini öne sürdü.

Mustafa Şen ise arsanın kendisine satılacağı ve arsa üzerindeki vakıf şerhinin de kaldırılacağı sözü verildiğini iddia etti. Şen, "Vakıf şerhini 200 milyar vererek kaldırttım. Ondan sonra mahallemizin arsa metrekare rayiç bedeli 2 bin 800 TL olmasına karşın, arsayı metrekaresi 6 bin TL’den satmaya kalktılar. Ben nasıl alırım? İtiraz ettik. Büyükşehirde dosyam bekliyor. 80 senedir oturuyoruz. Şu an ben mağdurum. Bütün vergilerini veriyorum" şeklinde konuştu.

(DHA)

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