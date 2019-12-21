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21 Aralık 2019 Cumartesi 18:38:20 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 18:41:59

İBB önünde fayton protestosu! Hayvanseverlerin bekleyişi sürüyor

Hayvan hakları savunucularının, Büyükada'da faytonlara koşulan 81 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde başlattığı protesto, belediyenin karşısındaki Saraçhane Parkı'nda devam ediyor.

Saraçhane Parkı'nda nöbet çadırı kuran hayvanseverler, "Sembolik başkan, sembolik yaşam, yüzde 100 ölüm", "Yaşam nöbeti 3. gününde" şeklinde pankartlar açarak çeşitli sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Viyan Kınalı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dün akşam fayton sorunuyla ilgili görüştüklerini söyledi.

Kınalı, Ekrem İmamoğlu'nun beklenen açıklamayı yapamadığını ifade ederek, "Ne yazık ki İmamoğlu'nun, fayton sorununu bütünüyle kavramaktan uzak olduğunu gördük. Seçim öncesi hayvan haklarının yanında olduğunu ifade etmesine rağmen bugün insan odaklı düşündüğünü belirtti. Faytonları tamamen kaldırmayı değil, yüzde 10'unun kalmasını düşündüklerini tekrar dile getirdi." diye konuştu.

Adalar'da doğalarına aykırı biçimde yaşayan 1800 at olduğunu aktaran Kınalı, şöyle devam etti:

"İmamoğlu'nun ifade ettiği orana göre 200 at nostaljik koşullarda sömürülmeye devam edecek. Yani İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıkmıştır. Bu refahçı uygulamalar atlar için bir anlam ifade etmemektedir. Bu talihsiz 200 at neye göre seçilecek? Faytonlardan kurtarılan atlar nerede, nasıl yaşayacaklar? Kendisine sorduğumuz bu sorular cevapsız kalmıştır. Bizim talebimiz acil şekilde yaşam savunucularının katıldığı bir çalışma grubu oluşturulması ve kurtarılan atların özgür bir şekilde yaşayacağı barınakların tesisinin sağlanmasıdır. Adalar'ın ve atların ihtiyacı olan sembolik veya nostaljik bir sömürü biçimi değil, hayvanların ve insanların özgür bir şekilde yaşayacağı koşulların sağlanmasıdır. Sembolik bir şey isteniyorsa bu fayton uygulamasının devamı değil, heykel veya anıt dikilmesi olmalıdır."

"BU ÇİRKİN FAYTON POLİTİKASINI BİTİRMEK İMAMOĞLU'NUN ELİNDEDİR"

Kınalı, "Görüşmemizde İmamoğlu Adalar'da faytonları savunan insanlar olduğunu da belirtmiştir." diyerek, Adalar'da yaşayan insanların da fayton politikaları sonucu salgın hastalık riskiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Ada halkının çoğunun faytonların kalkmasını istediğini vurgulayan Kınalı, "Faytonlara karşı olanlar yoğun şekilde tehditler almakta ve güvenliklerinden endişe duymaktadır. İmamoğlu'nun yanar döner politikası sonucu bu insanlar adada hakim olan iç savaş atmosferi içinde yaşamak zorunda kaldıklarını bizlere iletmişlerdir." dedi.

Viyan Kınalı, sadece atların değil, Adalar halkının çoğunun da İmamoğlu'ndan özgür yaşam koşulları talep ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu çirkin fayton politikasını bitirmek İmamoğlu'nun elindedir. Seçim öncesi kitlelerin umudu olarak çıkan İmamoğlu, bugün gerekli adımları atarak Adalar'daki hayvanlar ve insanların yanında yer alabilir. İmamoğlu'nun bu adımı atacak cesareti kendisinde bulmasını, rant değil hak odaklı hareket etmesini tüm İstanbul halkı beklemektedir. Bizler direnişimizin üçüncü gününde ilk günde dediğimiz gibi atlar kölelikten kurtulana dek yaşam nöbetimizi tüm kamuoyuna yeniden duyuruyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun 'sembolik işkence' önerisini hiç duyulmamış sayıyoruz."

Saraçhane Parkı'na çadır kuran hayvan hakları savunucularının bekleyişi devam ediyor.

AA

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