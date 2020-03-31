İBB’nin bağış kampanyası hesapları bloke edildi

İBB'nin başlattığı bağış kampanyası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından İstanbul Valiliği, ilgili bankalara yazı göndererek hesapların bloke edilmesini istedi. Bağış kampanyası kapsamında açılan hesaplar donduruldu.



