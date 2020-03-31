31 Mart 2020 Salı 17:03:41 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 17:09:36
İBB’nin bağış kampanyası hesapları bloke edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüsten (Covid-19) zarar görenler için başlattığı yardım kampanyası için açılan banka hesapları İstanbul Valilği'nin talimatıyla bloke edildi.
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