İBB’den yeni araç ihalesi

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası döneminde 'İBB'de araç israfı' olduğunu iddia etmişti. İmamoğlu'nun iddiasına göre, belediyede ihtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon liraydı ve ihtiyaç dışı araçlarda tasarrufa gidildiğinde yılda 120 milyon TL tasarruf edilecekti.

SADECE 3 AYLIK BEDEL

Hizmet araçlarını Yenikapı'da sergileyerek yaptığı şov tutmayan CHP’li başkanın, göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra, 16.7 milyona yeni araç kiraladığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu’nun geçen ay yeni bir araç ihalesi daha açtığı belirlendi. 18 Ekim 2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan ihale için 21 Ekim 2019’la 20 Ocak 2020 tarihleri arasında araç kiralama işlemi yapıldı. Sadece 3 aylık araç kiralama bedelinin 621 bin 390 lira olduğu öğrenildi. Bu ihale ise Baki Otomotiv Gıda Tekstil İnşaat Turizm San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti'ye verildi.