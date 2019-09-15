İBB’de işçi kıyımı sürüyor

Seçimlerden önce oy kaygısıyla “İşçilere dokunmayacağız” diyen CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koltuğa oturduktan sonra vaatleri yalan oldu. Peş peşe zam haberleriyle İstanbulluların tepkisini toplayan İmamoğlu, işçi kıyımına tam gaz devam ediyor. İBB iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN gibi şirketlerinde binlerce kişinin ekmeğiyle oynayan İmamoğlu tarafından dün de Spor AŞ’de birçok ismin iş akitleri feshedildi.

EMEKÇİLERE KARŞI SUSPUS

Cep telefonlarına gönderilen mesajla işten çıkarılan İBB çalışanlarının Saraçhane’deki hizmet binası önünde başlattığı eylem 19 gündür devam ediyor. İşten çıkarılan personeller geri alınmak için talepte bulunurken, işleri geri verilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Eylem yapan işçilere yoldan geçen vatandaşlar da destek olmaya başladı. Emekçiler, “İşçiler burada, namus sözü nerede?”, “Her şey böyle mi güzel olacaktı?”, “Ekmeğimize uzanan eller kırılsın” şeklinde sloganlar attı.