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21 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 08:33:33

İBB’de ideolojik kıyım! Sansüre tasarruf kılıfı

İBB Başkanı İmamoğlu ve yönetimi, 28 Şubat zihniyetini aratmayan kararlar almaya devam ediyor. Şehir Tiyatroları’nda, muhafazakâr edebiyatçıların oyunları repertuvardan çıkarıldı.

Seçimlerden önce herkesi kucaklamayı vaat eden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmam oğlu, skandal kararlarıyla hem İstanbulluların hem de tüm Türkiye’nin tepkisini toplamaya devam ediyor. Göreve gelir gelmez tatilden tatile koşan, binlerce İBB işçisini kapının önüne koyan ve peş peşe yaptığı zamlarla eleştirilen CHP’li İmamoğlu ve yönetimi, 3 ayda İstanbul’u ideolojik kamplara böldü. Kendisi gibi düşünmeyeni yok sayan CHP zihniyetini sanatta da hortlatan İmamoğlu, Şehir Tiyatroları’nda 28 Şubat rüzgârı estirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezon için perdelerini 2 Ekim’de açacak. Bu nedenle Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen toplantıda, yeni sezonda sahnelenecek oyunlar kamuoyuna tanıtıldı. Birçok yerli ve yabancı oyun bu yıl repertuvara girdi. Ancak toplantıda dikkat çeken yeni oyunlar değil, veto edilenler oldu. Geçen yıl sahnelenen İskender Pala’nın “Aşk Bir Zamanlar” (Gazelle), Türk edebiyatının yaşayan en büyük hikâye yazarı Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş” ve Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey” oyunları yeni sezonda liste dışı bırakıldı. Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran kararın gerekçesi ise ‘tasarruf’ olarak açıklandı. CHP’nin atadığı yeni daire başkanı Hülya Muratlı’nın “Önceliğimiz, İBB’nin israfını önlemek” ifadelerini kullanması tepkileri daha da artırdı. Sansüre tasarruf kılıfı CHP’lileri bile ikna etmedi.

Türk edebiyatının başyapıtları arasında gösterilen Necip Fazıl Kısakürek’in cezaevinde kaleme aldığı ‘Reis Bey’ oyunu, sahnelendiği birçok şehirde vatandaşların büyük beğenisini toplamıştı.

CHP YİNE ŞAŞIRTMADI

60’a yakın eserin sahnelendiği İBB Şehir Tiyatroları’nda, sadece muhafazakâr edebiyatçıların oyunlarının kaldırılması, İmamoğlu ve arkadaşlarının gerçek niyetini gözler önüne serdi. Tasarrufun bahane edildiği ve asıl maksadın sansür olduğu apaçık ortaya çıktı. Vatandaşların zihninde yasakçı uygulamalarla yer edinen CHP’nin, yine aynı yolu izlemesi kimseyi şaşkınlığa uğratmadı. Kültür ve sanatta da ideolojik kıyım yapan ve maskesi düşen İmamoğlu’nun ilerleyen günlerde atacağı adımlar herkesi endişeye sevk etti. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren vatandaşlar, baskı, zulüm ve sansürle İstanbul’u yönetmeye çalışan İmamoğlu’na “Sırada ne var” diye sordu.

BELGELER YALANLADI

Tepkiler karşısında ne yapacağını şaşıran İmamoğlu, yine yalana sarıldı. CHP’li Başkan, ‘Reis Bey’ oyununun 2018 yılı başından bu yana sahnelenmediğini iddia etti. İBB’nin 5 Mart 2018 tarihli Şehir Tiyatroları repertuvar ilanı İmamoğlu’nu yalandı. İlan, İmamoğlu’nun aksine oyunun sahnelendiğini belgesiyle ortaya koydu.  

SAKALINI KESMEYEN KOVULACAK

İBB’de 28 Şubat zihniyetini hortlatan İmamoğlu’nun skandal uygulamaları sınır tanımıyor. CHP’li başkan, son olarak İETT şoförlerini hedef tahtasına oturttu. Atatürkçü Düşünce Derneği, sakallı bir özel halk otobüsü şoförü hakkında İBB ve İETT Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Bunu bahane eden İBB yönetimi, kılık kıyafet yasağını da devreye soktu. Skandal bir karar alarak sakal yasağı getiren İETT, şoförlere “Herkes tıraş olacak” talimatı verdi. Sakallarını kesmeyenler hakkında soruşturma açılacağı ve işlerini son verileceği öğrenildi.

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