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20 Ağustos 2019 Salı 08:32:33 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 08:50:05

İBB Başkanı İmamoğlu işlerine ara vererek ikinci kez Bodrum'a gitti

İstanbul'daki sel felaketi nedeniyle tatiline 1 gün ara veren İBB Başkanı İmamoğlu, incelemelerinin ardından Bodrum’a döndü.

İstanbul Eminönü’nde 17 Ağustos’taki şiddetli yağış sonrası sular altında kalan alt geçitteki temizlik çalışmaları sona erdi. Alt geçit yayalara açılırken, bazı dükkanlar kepenk açtı. Esnaf Ahmet Şahin, “Zararımız büyük. Geçitte 8 dükkan var. Dükkan başına 100 bin lira civarında zararımız var. Büyükşehir Belediye Başkanı geldi ve ‘telafi edeceğiz’ dedi. Bizim talebimiz yeraltı sistemini tamamen düzeltsinler. Biz onlardan, ‘Gelin cebimize para koyun’ demiyoruz. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Talebimiz bu. Belediye başkanı söz verdi, sözünü tutmasını bekliyoruz” dedi. 

Tatile kaldığı yerden devam

Eminönü esnafı çözüm beklerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önceki günkü ziyaretin ardından tatilini tamamlamak için yeniden Bodrum’a döndüğü ortaya çıktı. İmamoğlu’nun sosyal medyada Bodrum’da tatiline devam ederken çekilmiş fotoğraflarını görenler tepki gösterdi.

Fiyatı ortalama 13 milyon TL

Bodrum’daki tatiline kaldığı yerden devam eden Ekrem İmamoğlu, Gündoğan’da bulunan Olabella Piu adlı ultralüks rezidansta kaldı. İmamoğlu’nun balkonda dinlenirken görüntüleyen komşuları fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. İmamoğlu’nun kaldığı rezidansta daire fiyatları ortalama 13 milyon TL. 

Kaynak: Akşam Gazetesi

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