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30 Temmuz 2019 Salı 16:40:30 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 17:20:07

Hz. Hatice annemize karşı sapkın sözleri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı Mustafa İslamoğlu'na rest çekti

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Amacı, niyeti, bağlamı ne olursa olsun, Peygamberimizin her daim övgüyle andığı eşi Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz." açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından, son zamanlarda kamuoyunda yer alan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Hatice ile ilgili tartışmaya ilişkin, "Amacı, niyeti, bağlamı ne olursa olsun, iffet ve fedakarlığın sembol ismi, mümin yüreklerin ortak sevgisi, Peygamberimizin her daim övgüyle andığı eşi Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz." ifadeleri kullanıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde Hazreti Hatice ile ilgili kamuoyunda yer alan tartışmaya işaret edilerek, Hazreti Hatice'nin asaleti, iffeti ve saygınlığı bakımından yaşadığı toplumda herkes tarafından kabul edilen asil ve güzide bir hanımefendi olduğu belirtildi.

Hazreti Hatice'nin İslam'ın zor ve sıkıntılı geçen ilk yıllarında daima Hazreti Muhammed'in yanında olduğu ve yürekli bir hanım olarak bütün imkanlarıyla onu desteklediği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Hazreti Hatice, aile olmanın şeref ve sorumluluğunu omuzlamış muazzez bir isimdir. Müminlerin annesi olarak tarihimiz boyunca bütün Müslümanlar tarafından büyük bir saygı, hürmet, muhabbet ve minnetle anılmıştır. Dolayısıyla amacı, niyeti, bağlamı ne olursa olsun, iffet ve fedakarlığın sembol ismi, mümin yüreklerin ortak sevgisi, Peygamberimizin her daim övgüyle andığı eşi Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz. Onun Peygamber Efendimizle evliliğinden önceki ve sonraki hayatı, şahsiyeti ve hatırası hakkında özensiz ve saygısızca konuşulamaz. Bu bağlamda herkes, gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermek, kullandığı kelimelere dikkat etmek, İslam'ın örnek şahsiyetlerinden bahsederken daha dikkatli olmak ve İslam'ın edep ve nezaketine uygun davranmak zorundadır."

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAZRETİ HATİCE ANNEMİZE HAKARET ETMİŞTİ

Her fırsatta bilinçli ve bir plan doğrultusunda sapıkça açıklamalarla toplumun tepkisini üzerine toplayan Mustafa İslamoğlu, bu kez de Hz. Hatice annemize hakaret ederek özellikle sosyal medyada onbinlerce kullanıcının sert tepkisiyle karşılaştı. Sözlerinin ortaya çıkmasından sonra da Diyanet'i hedef alan bazı açıklamalar yaptı. İslamoğlu daha önce de imam hatiplerin DEAŞ'çı yetiştirdiğini iddia edip büyük bir rezalete daha imza atmıştı. 

"ÖN YARGI SORUN ÜRETECEKTİR"

Herhangi bir meselede tepki vermenin ve kanaat belirtmenin en temel ilmi ve ahlaki prensibinin, "konu bütünlüğü içinde ele almak ve objektif bir yaklaşımla doğru anlamak" olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Parçacı ve ön yargılı bir bakış çözüm değil sorun üretecektir. Ayrıca doğruya ulaşma ve hakikati muhafaza etme adına eleştiriyi önemli bir değer kabul eden İslam düşüncesi, eleştiri ahlakını da eleştirinin kendisi kadar önemli görmüştür. Dolayısıyla eleştiri adına, hakaret ve küfür içeren ifadeler, kaba ve çirkin cümleler asla yüce dinimiz İslam'ın ilim ve ahlak anlayışıyla bağdaşmaz. İslam'ın ilke ve değerleri, örnek şahsiyetlerin güzide ahlakı, müminlerin annelerinin asil hayatları edep dışı ifadelerle hem anlatılamaz hem de savunulamaz. Bu bağlamda nezaket ve eleştiri sınırlarını aşarak kaba ve yakışıksız ifadelerde bulunan Başkanlığımız mensuplarıyla ilgili de gereken işlemler yapılacaktır."

Açıklamada ayrıca, İslam'ın ilkeleri ve sembol şahsiyetleriyle ilgili konuşurken ve söz konusu değerleri savunurken hürmetli, dikkatli ve özenli hareket edilmesinin herkes için göz ardı edilemez önemli bir sorumluluk olduğu da hatırlatıldı.

AA

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