Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması, bugün 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Hüray Ertürk, Miss Turkey 2019 yarışmasında 4 numaraya sahip. 20 finalistten biri olan Hüray Ertürk ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Hüray Ertürk kimdir, kaç yaşında? 2019 Miss Turkey Hüray Ertürk'ün boyu kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Miss Turkey yarışmacısı Hüray Ertürk hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

HÜRAY ERTÜRK KİMDİR?

Hüray Ertürk, Miss Turkey'de 4 numarada yer alacak. Hüray Ertürk, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat bölümü 1. sınıf öğrencisi.

HÜRAY ERTÜRK BOYU KAÇ?

20 yaşında olan Hüray Ertürk’ün boyu 1.77 cm

MİSS TURKEY 2019 NE ZAMAN?

Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması, bugün 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

Yapılan açıklamada, “Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna’dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30’da yayınlanacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.” ifadeleri yer aldı.

MİSS TURKEY TACINI GEÇEN SENE KİMLER ALDI?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin oldu. Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.