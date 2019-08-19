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Hükümetin memura zam teklifi ne kadar? Memur ve memur emeklisi yeni zam teklifi ne kadar? Hükümetin memura zam teklifi ne kadar? Memur ve memur emeklisi yeni zam teklifi ne kadar?

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19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:26:50 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:28:08

Hükümetin memura zam teklifi ne kadar? Memur ve memur emeklisi yeni zam teklifi ne kadar?

Hükümetin memura zam teklifi ne kadar? Memur ve memur emeklisi yeni zam teklifi ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan zam süreci kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini sunmuştu. Teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Hükümetten yeni zam teklifi geldi. Hükümetin memura yaptığı yeni zam teklifi ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor.

Hükümetin memura zam teklifi ne kadar? Memur ve memur emeklisi yeni zam teklifi ne kadar? sorularının yanıtı memurlar ve emekliler tarafından arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan zam süreci kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini sunmuştu. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Hükümetten yeni zam teklifi geldi. 

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ YENİ ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında Bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Bakan Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu.

İLK TEKLİF YÜZDE 3,5+3'TÜ

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı.

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

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