Hububat yağlı tohum destekleri bugün ödeniyor! Hububat nedir, hububat yağlı tohum desteği nasıl alınır?

Hububat yağlı tohum destekleri ne zaman ödenecek? Hububat yağlı tohum desteği nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Çiftçilere yapılan hububat yağlı tohum desteklerinin ne zaman ödeneceğine dair bakanlıktan dün müjde gelmişti.Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat yağlı tohum desteklerini bayram öncesinde 6 Ağustos'ta yatıracağını duyurmuştu. Toplamda 1 milyon 200 bin liralık hububat yağlı tohum destekleri ödenecek. Hububat yağlı tohum destekleri ödemeleri bugün saat 14:00 itibari ile ödenecek.

Fark ödemesi desteklemeleri kapsamında yer alan yağlı tohumlu bitkiler için kalan yüzde 30'luk kısım ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 6 Ağustos'tan itibaren 1 milyar 200 milyon lira ödenecek. Destek ödemesinden toplam 227 bin çiftçi yararlanacak.

HUBUBAT NEDİR?

Hububat tahıl ya da hububat genellikle buğdaygillerden hasat edilen ürünlere ve onların tohumlarına verilen addır. Dünyanın her yerinde yaygın olarak bulunan, yiyecek olarak tüketilen bitki ürünleridir. Günlük hayatta ekmek ve ürünlerinin yapımlarında un halinde kullanılırlar.

HUBUBAT YAĞLI TOHUM DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Hububat yağlı tohum desteğine, internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği Başvurusu https://edevlet.tarbil.gov.tr/destek?i=8 adresinden yapılıyor. Bu hizmet ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olunması halinde Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği için başvuruda bulunabilirsiniz.