HSK Mazeret Kararnamesi 2019: Görev yeri değişen hakim savcılar listesi için tıklayın
Görev yeri değişen hakim savcılar listesi nereden sorgulanır? Görev yeri değişen hakim savcılar listesi, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Mazeret Kararnamesini tamamladı. HSK Mazeret Kararnamesi gereğince toplam 307 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51’i idari, 256’sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK Mazeret Kararnamesi görev yeri değişen hakim savcılar listesi haberimiz içerisinde yer alıyor..
HSK Mazeret Kararnamesi gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. HSK Mazeret Kararnamesine göre görev yeri değişen hakim savcılar kimler? Görev yeri değişen hakim savcılar listesi nasıl sorgulanır? merak ediliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Mazeret Kararnamesini tamamladı. HSK Mazeret Kararnamesi gereğince toplam 307 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51’i idari, 256’sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Kararname ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na aynı yer Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirildi.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 31/10/2019 Tarihli ve 1242 Sayılı Adlî Yargı Kararnamesi ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 31/10/2019 Tarihli ve 1243 Sayılı İdarî Yargı Kararnamesi aşağıda yer alıyor.
GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM SAVCILAR LİSTESİ 1 İÇİN TIKLAYIN.
GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM SAVCILAR LİSTESİ 2 İÇİN TIKLAYIN.
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