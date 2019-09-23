HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

Yılmaz açıklamada, “Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, Fotoğraf da yer alan Hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur” dedi.

(İHA)