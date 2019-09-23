23 Eylül 2019 Pazartesi 10:44:11 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:45:18
HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, resmi sosyal medya üzerinden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan hakim hakkında bir açıklamada bulundu.
Yılmaz açıklamada, “Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, Fotoğraf da yer alan Hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur” dedi.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yargıtay, eşinin hatasını sürekli olarak gündeme getirmeyi boşanma sebebi saydı
- İninden çıkan bombayı yiyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttı
- PKK Türk iş adamını kaçırdı, fidye isteyip işkence yaptı!
- Dikkat çeken yorum: Türkiye dünyada ana oyuncu olacak!
- Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı