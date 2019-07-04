Dün Meclis’te İyi Parti’nin “İmralı ziyaret önergesi” üzerindeki görüşmelerde söz alan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu arasında tartışma yaşandı.

İTTİFAKI DESTEKLEDİK

Kurtulan, “İyi Parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka HDP ve PKK’ye gönül vermişlerin içinde olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturacaksınız. CHP ile yaptığınız ittifakta HDP’nin oylarının etkisi vardır, ne yapacaksınız şimdi? En köşede oturuyorsunuz, zar zor kapıdan girdiniz. Böyle bir partiye haddinizi bilin diyemezsiniz, siz haddinizi bileceksiniz” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Ağıralioğlu da “PKK’ya selam duranlardan, Öcalan’a selam duranlardan oy istemiyoruz dedik” cevabını verdi.

HDP’DEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Dünkü kavganın ardından bugün de tartışma devam etti. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş kavgayla ilgili şöyle konuştu: İYİ Parti ya da diğer partilerin de bu şekilde özellikle Kürtleri sadece seçmen kağıdından ibaret gören, her an aldatılabileceği,kandırılabileceği düşünülerek yapılan hareketlerden ve sözlerden halk da büyük rahatsızlık duyuyor. Bu üstenci ve hiyerarşik yaklaşımı reddediyoruz. Neticede bizim AKP-MHP blokuna oy vermememiz, İYİ Parti ile CHP'nin ittifakla seçime girmiş olması onlara yaradı, bu objektif vaka, söylemeye gerek yok. İYİ Parti'ninbunu provokatif amaçlarla kullanmaya çalışması siyasi etikten yoksun bir davranış."