How I Met Your Mother Netflix'e geldi mi? How I Met Your Mother Netflix'e ne zaman geliyor?

Netflix, 2005'ten 2014'e kadar 9 sene boyunca devam eden How I Met Your Mother dizisini, dizi kitaplığına ekliyor. How I Met Your Mother müptelaları, dizinin tüm bölümlerini Netflix uygulaması üzerinden izleyebileceği günü bekliyor. How I Met Your Mother Netflix'e geldi mi? How I Met Your Mother ne zaman Netflix'e geliyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. How I Met Your Mother dizisi ile ilgili merak edilenler ve Netflix yayın tarihi haberimiz içerisinde yer alıyor.

HOW I MET YOUR MOTHER NETFLİX'E NE ZAMAN GELİYOR

How I Met Your Mother Netflix'e 1 Şubat'ta eklenecek. How I Met Your Mother hayranları, dizinin tüm bölümlerini 1 Şubat 2020 tarihi itibari ile Netflix uygulaması üzerinden izleyebilecek.

HOW I MET YOUR MOTHER KONUSU NEDİR?

Carter Bays ve Craig Thomas’ı yaratığı ve yapımcılığını üstlendiği How I Met Your Mother dizisi, 2030 yılında baş karakterlerden Ted’in çocuklarının karşısına geçip anneleri ile nasıl tanıştıklarını anlatmasıyla başlıyor. Dizi kendini tekrar etmeden 208 bölüm çekiliyor. Dizide bu durum bir başarı olarak gösteriliyor. Dizi Ted ve Marshall’ın nasıl tanıştıkları ile başlıyor ve Yazarları olan Bays ve Thomas kendi hikayelerinden yola çıkarak karakterlere yön veriyorlar.

HOW I MET YOUR MOTHER KARAKTERLERİ

Ted; yeni mezun bir mimardır ve mesleğine aşıktır. Ted’in tek amacı o özel kızı bulmaktır ve o kızı bulana kadar 30 kadar kişiyle takılmıştır. Bu isteğinin arkadaşları lily ve Marshall ‘ın da etkisi fazladır çünkü bu ikili mükemmel bir şekilde birbirleriyle uyum sağlamaktadırlar ve ideal çift olarak görünmektedirler. Marshall, çok saf ve eğlenceli bir kişiliktir. Aileden gelen bir irilik ve uzunluğa sahiptir. Liily ve Marshall sır tutamazlar hatta Marshall sırrı tutamayınca herkesin içerisinde bağırarak sırrı söyler ve herkes öğrenmiş olur. Bu nedenle çok iyi anlaşan çift 9 yıllık bir beraberlikten sonra evlenmişlerdir.

Marshall avukatlık yaparken Lily ise anaokulu öğretmenliği yapmaktadır. Yabancı dizi önerileri adı altında yer verilen dizide repliklerinden en çok bahsedilen ve hala kullanılmakta olan sözleri ile damga vuran isim ise Barney Stinson’dır. Barney ne iş yaptığı tam olarak bilinmeyen ve zengin bir karakterdir. Sürekli takım elbise ile gezen “ EFSANE ” bir kişiliktir. Uzun ilişkiye hiç sıcak bakmayan ve muhabbetleri sürekli cinselliğe getiren ve bunu yaparken güldüren bir kişi olan Barney, bir çok kızın beğendiği bir karakterdir. Tiplemesi açısından oldukça sevimli ve sorumsuz olan bu karakter arkadaş çevresine sonradan girmesine rağmen içlerinden biri olmayı başarmıştır.

Barney ister taktik kitabı olsun ister kardeşlik kitabı olsun bir çok kavramıyla erkeklerin rol modeli olmuştur. Son olarak Robin, Kanadalı bir muhabirdir. Ted’in özel kız olarak sandığı fakat sonraları kankası olan Robin, erkeksi ve soğuk bir karakterdir fakat bu tavırları nasıl olduysa dizide sivrilip anti sempatiklik yaratmamaktadır. Dizinin son sezonlarında evlenmiştir fakat çocuk istememektedir. Bu durumdan sonra zaten çocuğunun olamayacağını öğrenmesi onu çok üzmüştür.

HOW I MET YOUR MOTHER KÜNYE

Başlangıç:19 Eylül 2005

Bitiş:31 Mart 2014

Sezon Sayısı:9

Bölüm Sayısı:208

Ülke:ABD

Kanal:CBS

Tür:Romantik Komedi

Oyuncular:Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris ve Alyson Hannigan

Süre:22 Dakika