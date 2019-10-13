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13 Ekim 2019 Pazar 00:15:53 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 00:17:37

Hollanda'da Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Lahey kentindeki dernekte, Barış Pınarı Harekatı'na destek etkinliği düzenlendi. 

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Derneğin başkanı İlhan Aşkın, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik için harekatı başlatmak zorunda olduğunu söyledi.

Hangi İslam ülkesi sıkıntıya girdiyse Türkiye'nin o ülke için her zaman yardım ettiğini ve destek olduğunu belirten Aşkın, "Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok, fakat kendi halkımızın ve o bölgedeki insanların can güvenliğini korumak için bu harekat gerekiyordu." dedi.

İlhan Aşkın, "Biz dernek olarak siyasi görüşümüz ne olursa olsun askerimize ve devletimize destek olmamız lazım. Şu an biz birliğimizi ve beraberliğimizi korumak ve onlara moral olmak mecburiyetindeyiz. Onlara desteğimizi dualarımızla göstermemiz gerekir." ifadesini kullandı.

Türklerin tarihte her zaman başarılı olduğuna dikkati çeken Aşkın, "İnşallah bu harekat da başarı ile sonuçlanır. Allah ordumuza zeval vermesin. Allah onları muzaffer eylesin ve onların yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

(AA)

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