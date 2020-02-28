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28 Şubat 2020 Cuma 10:34:30 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 11:03:32

Hocalı gazisi: Ermeni vandallarının asırlardır Müslüman dünyasına gösterdikleri vahşiliğin devamı gibidir

Hocalı gazisi Paşayeva Muebbet, Hocalı katliamına ilişkin olarak, "Ermeni vandallarının asırlardır Müslüman dünyasına gösterdikleri vahşiliğin devamı gibidir" dedi.

Hocalı katliamının 28. yıl dönümü nedeniyle TBMM'de açılan resim sergisinde katliamı anlatan Hocalı gazisi Paşayeva Muebbet, katliamın tarihlerinin en derin yarası olduğunu söyledi. Muebbet, “Bu katliamda insanlar evlerinde, yattıkları yerlerde 366. Motorlu Alayı'nın askerlerince vahşice evlerinden atılmıştır. Çocuklar, anneler, günahsız insanlar vahşice ezildiler. İnsanların başları kesildi, çocukların kafaları annelerin gözleri önünde kesildi, annelerin ayakları altına atıldı. Dünyaya çocuk getirmeye hazırlanan annelerin Erreni vahşileri tarafından karınları kesildi, o çocuk çıkarıldı, çocuk süngüye takıldı, ateşlerde yandı. Babanın başı kesildi, annenin karnına yerleştirildi. O anne, babaların günahları neydi” ifadelerini kullandı.

Ermenilerin yaptığı vahşetin dünyaya sığmadığını anlatan Muebbet, ”Ermeni vandallarının asırlardır Müslüman dünyasına gösterdikleri vahşiliğin devamı gibidir. Hocalı katliamını dünyaya göstermek için bize gösterdiğiniz saygıya, desteğe, sevgiye, Azerbaycan’ın, Karabağ’ın şehit anaları, bacıları adına, Azerbaycan’da topraklarımızın müdafaasında canlarını koymuş Karabağlılar adına her birinize teşekkür ediyorum. Karabağ’da doktor gibi çalıştım. İki erkek kardeşim Azerbaycan topraklarının müdafaasında kahramanca şehit oldular” diye konuştu.

İHA

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