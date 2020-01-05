Hızlı ve Öfkeli 4 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncu kadrosu

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HIZLI VE ÖFKELİ 4 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2009 ABD yapımı film, ABD'de 12 Mart 2009 tarihinde vizyona girdi.

HIZLI VE ÖFKELİ 4 KONUSU NE?

Düzenbazlıktan emekli Dominic Toretto'nun, Meksika sınırını aşıp orada adeta bir mülteci gibi yaşamaya kalkışmasının üzerinden sekiz koca yıl geçmiştir. Artık Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir sahil kulübesinde yaşamakta olan eski dolandırıcı Dom'un yanında, ABD'deki karanlık geçmişinden miras kalan tek varlık olan biricik sevgilisi Letty vardır. Orada yepyeni bir yaşama başlamaya çalışan Dom, polisin nefesini ensesinde hissetmekten de kurtulamamıştır. Kanun temsilcilerinin ve kolluk kuvvetlerinin daima peşinde olduğunun farkında olan ve çok sevdiği bir insanın trajik ölümünden sonra Los Angeles'a dönen Dom'un, ajan Brian O'Conner ile ezeli çatışması yeniden alevlenecektir. Ancak artık ortak bir düşmanları vardır. ABD'ye öldürücü maddelerin akışını sağlayan sosyopat ruhlu uyuşturucu kralına karşı mücadele edebilmek için güç birliği yapmak zorundadırlar. Uyuşturucu kralını bertaraf etmenin ve onun tarafından katledilen arkadaşlarının intikamını almanın tek çaresi, ikisinin arasında yepyeni bir güven ortamının tesis edilmesinden geçmektedir.

HIZLI VE ÖFKELİ 4 OYUNCU KADROSU

Paul Walker,

Vin Diesel,

Michelle Rodriguez,

Jordana Brewster,

John Ortiz.