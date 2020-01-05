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05 Ocak 2020 Pazar 16:54:19 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 16:55:31

Hızlı ve Öfkeli 4 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncu kadrosu

Hızlı ve Öfkeli 4 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 4 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? merakla araştırılıyor. Adrenalinin eksik olmadığı, araba yarışlarının arkasındaki karanlık dünyanın heyecanlı dünyası Hızlı ve Öfkeli 4 bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Justin Lin'in oturduğu Hızlı ve Öfkeli 4 filmi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Star Tv ekranlarında yayınlanacak filmi izlemek isteyenler, film ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncu kadrosu ve konusu haberimizde..

Hızlı ve Öfkeli 4, bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Filmi hiç izlemeyenler ile yeniden izlemek isteyenler, Hızlı ve Öfkeli 4 hakkında araştırma yapıyor. Hızlı ve Öfkeli 4 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 4 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Adrenalinin eksik olmadığı, araba yarışlarının arkasındaki karanlık dünyanın heyecanlı dünyası Hızlı ve Öfkeli 4'ün yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 4 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2009 ABD yapımı film, ABD'de 12 Mart 2009 tarihinde vizyona girdi. 

HIZLI VE ÖFKELİ 4 KONUSU NE?

Düzenbazlıktan emekli Dominic Toretto'nun, Meksika sınırını aşıp orada adeta bir mülteci gibi yaşamaya kalkışmasının üzerinden sekiz koca yıl geçmiştir. Artık Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir sahil kulübesinde yaşamakta olan eski dolandırıcı Dom'un yanında, ABD'deki karanlık geçmişinden miras kalan tek varlık olan biricik sevgilisi Letty vardır. Orada yepyeni bir yaşama başlamaya çalışan Dom, polisin nefesini ensesinde hissetmekten de kurtulamamıştır. Kanun temsilcilerinin ve kolluk kuvvetlerinin daima peşinde olduğunun farkında olan ve çok sevdiği bir insanın trajik ölümünden sonra Los Angeles'a dönen Dom'un, ajan Brian O'Conner ile ezeli çatışması yeniden alevlenecektir. Ancak artık ortak bir düşmanları vardır. ABD'ye öldürücü maddelerin akışını sağlayan sosyopat ruhlu uyuşturucu kralına karşı mücadele edebilmek için güç birliği yapmak zorundadırlar. Uyuşturucu kralını bertaraf etmenin ve onun tarafından katledilen arkadaşlarının intikamını almanın tek çaresi, ikisinin arasında yepyeni bir güven ortamının tesis edilmesinden geçmektedir.

HIZLI VE ÖFKELİ 4 OYUNCU KADROSU

Paul Walker, 

Vin Diesel, 

Michelle Rodriguez, 

Jordana Brewster, 

John Ortiz.

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