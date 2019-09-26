Hindistan'a sert tepki: Keşmir açıkhava hapishanesi gibi

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde düzenlenen “Nefret Söylemiyle Mücadele” temalı yüksek düzeyli yan etkinliğe katıldı. Bu etkinliği düzenlediği için Pakistan Başbakanı İmran Han'a teşekkür eden Erdoğan, nefret söyleminin küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığı, popülizm, ırkçılık ve yabancı karşıtlığının en yaygın aracı olduğunu söyledi. Erdoğan, Holokost'tan Bosna'ya Ruanda'dan Myanmar'a yaşanan katliamlar karşısında kimsenin ders çıkarmadığını ifade etti.

MÜSLÜMAN GENÇLERE SALDIRI

Özellikle Hindistan'da Keşmir olaylarıyla bütünleşen bir dönemde, orada Müslüman gençlerin sadece inek eti yedikleri için kırbaçlanmasının, palalarla dövülmesinin, ölüme mahkum edilmesinin neyle savunulacağını soran Erdoğan, şunları kaydetti: “Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalık olabilir mi, insanlara böyle bir yaklaşım olabilir mi? O zaman biz de inek eti yiyoruz, bizim akıbetimiz ne olacak? Onlara mı soracağız bunu? Herkesin herhalde vejetaryen olması beklenemez. Böyle bir durum da söz konusu değil ama bunlardaki mantık, kafa yapısı, bir yandan 'inanç özgürlüğü' diyeceksiniz, bir yandan 'düşünce özgürlüğü' diyeceksiniz... Benim inancımın gereği bu değil. Senin inancının gereği olabilir. Ben senin inancına saygı duyuyorum, sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun?

'TANIMI MÜMKÜN DEĞİL'

Onun için bu iki farklı bir şeyi kesinlikle anlamak mümkün değil. Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz 'Niye domuz eti yiyorsunuz' diye bugüne kadar bunlara asla müdahale etmedik, etmiyoruz da. Niye? Onun inancının gereği odur, yiyebilir. Bizi çok da ilgilendirmez. Ama bunların inanç hürriyetini anlamak mümkün değil. Şu anda Hindistan'ın Keşmir'de geldiği noktanın tanımı mümkün değil, anlaşılır değil. Şu anda Keşmir adeta bir açıkhava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Buradaki insanlar adeta bu açıkhava hapishanesinde mahkum konumundalar. Giriş, çıkış adeta yasak durumda ve yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum, anlamak ve anlatmak da istemiyorum.”

İSLAM'I TERÖRLE BİR ARAYA GETİRMEK AHLAKSIZLIKTIR

Türkiye'nin, yükselen İslam düşmanlığı ve ırkçılık, nefret söylemiyle mücadele çabalarına öncülük edeceğini belirten Erdoğan, “Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez” dedi.

Erdoğan, New York'taki programı kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI: SURİYE'DEKİ İNSANİ ÇABAMIZA DESTEK VERİN

Erdoğan, dünya liderlerlerinden, Türkiye'nin Suriye'de tüm insanlık adına yürüttüğü çabalarına destek vermelerini istedi.

Başkan Erdoğan, BM'deki programları çerçevesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin, dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumunda olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: “Ülkemize sığınan ve halen 3.6 milyonu sınırlarımız içinde yaşayan sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptık. Geçen sene insani bir krizin eşiğine gelen ve 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de sükuneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Suriye’de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı ve üstyapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz. Hem ülkemizdeki Suriyelilerin hem de güvenli hale getirdiğimiz bölgede ikamet eden kardeşlerimizin kalıcı barış sağlanınca, Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunacak bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Sizlerden de Türkiye'nin, tüm insanlık adına yürüttüğü bu çabalara destek olmanızı bekliyoruz.”