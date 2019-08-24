Hindistan yönetimi Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi

  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    279,1970
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!
Trump, Çin'in ek gümrük vergilerine misilleme olarak gümrük vergilerini yüzde 5 arttırdı Trump, Çin'in ek gümrük vergilerine misilleme olarak gümrük vergilerini yüzde 5 arttırdı
Beşiktaş Maxime Gonalons'ı transfer ediyor Beşiktaş Maxime Gonalons'ı transfer ediyor
Günlük burç yorumları 24 Ağustos 2019! Bugünkü burç yorumları yayında Günlük burç yorumları 24 Ağustos 2019! Bugünkü burç yorumları yayında
Fenerbahçe Gustavo ile ücrette anlaştı Fenerbahçe Gustavo ile ücrette anlaştı
İspanyol basınından Fenerbahçe'ye golcü iddiası İspanyol basınından Fenerbahçe'ye golcü iddiası
Sağlık ocakları Cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? Sağlık ocakları Cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı?
İzmir'de "çağdaş" insanlar şiddet gören kadınlar için kulaç atmaya başladı İzmir'de "çağdaş" insanlar şiddet gören kadınlar için kulaç atmaya başladı
Ordu'da sağanak etkili oldu Ordu'da sağanak etkili oldu
Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalarına müjde Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalarına müjde
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak zammı! Milyonların beklediği Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak zammı! Milyonların beklediği Ocak zammı ne kadar olacak?
MHP'den ABD'ye sert tepki MHP'den ABD'ye sert tepki
İrfan Can Kahveci sıradaki hedefini açıkladı İrfan Can Kahveci sıradaki hedefini açıkladı
Cezaevinden çıkan "torbacı" hanımını vurdu! Bakın nerede yakalandı Cezaevinden çıkan "torbacı" hanımını vurdu! Bakın nerede yakalandı
Trabzonspor Novak'ın sözleşmesini uzatıyor Trabzonspor Novak'ın sözleşmesini uzatıyor
Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı
İtalya'dan Gary Medel için teklif geldi İtalya'dan Gary Medel için teklif geldi
Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi
Fenerbahçe'den Alman yıldızı için kiralık teklifi Fenerbahçe'den Alman yıldızı için kiralık teklifi
Hindistan yönetimi Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi Hindistan yönetimi Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi
İşte cinayet anı İşte cinayet anı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz
Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:13:48 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:14:29

Hindistan yönetimi Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi

Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldıran Hindistan yönetimi, Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldıran Hindistan yönetimi, Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Memur-Sen Ankara şubeleri, Uluslararası Gençlik Forumu (IYFO) ile Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğine mensup bir grup, Keşmir'in statüsüne yönelik protesto gösterisi düzenledi.

Gösteride, Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Ayaz ve İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan birer konuşma yaptı.

Sinan, konuşmasında, Keşmir sorununun çözümü için halkı Müslüman olan ülkelerin siyasetçilerinin bir araya gelmesi gerektiğini savundu.

AGD Ankara Şube Başkanı Ahmet Sanver de Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler'in (BM) "henüz çözülmemiş sorunlar" listesinde yer aldığını belirtti.

İngiliz sömürgesinin bölgeden çekilirken Kıbrıs, Filistin ve Keşmir sorunlarını miras bıraktığını dile getiren Sanver, Kıbrıs sorununun 1974'teki Barış Harekatı ile çözüme kavuşturulduğunu, diğer sorunların ise sürdüğünü belirtti.

Keşmir'in statüsünün değiştirilmesinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu vurgulayan Ahmet Sanver, Keşmir'de insani krizin kapının eşiğine geldiğini ve bölgeyi ateş hattının çevrelediğini söyledi.

Sanver, "Keşmir halkının bir nesne olarak görülmemesi gerekir. Keşmir'in geleceği ve statüsüne Keşmir halkı karar vermeli. BM kararları gereği plebisit yapılmalı ve sandık sonucunu küresel güçler kabul etmelidir. Hindistan ve Pakistan arasında diyalog kanalları açık tutulmalı, her türlü savaştan kaçınılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hindistan yönetimine çağrıda da bulunan Ahmet Sanver, "Hindistan bölgede asker bulundurma tutumundan vazgeçmeli, Keşmir halkına orantısız şiddete son vermeli, Keşmir'de demografik yapıyı lehine çevirme teşebbüslerinden vazgeçmeli." diye konuştu.

Konuşmalar sırasında sık sık tekbir getirilirken, "Cenk, cihat, şehadet" ve "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" sloganları atıldı.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ